Министерство обороны поручило убрать цветы с подбитого российского танка

«Охранники, которые круглосуточно охраняют танк, действительно убирают с него цветы», - подтвердила Rus.Postimees пресс-секретарь Министерства обороны Андра Нылвак. Она подчеркнула, что пока никаких конфликтов у самого танка не происходило и уборка цветов проходит спокойно.

«Если возникнут конфликты, то этим будет заниматься полиция. Мы их решать не будем и это также не задача охранной компании», - сказала Нылвак и добавила, что охранник у танка прежде всего для того, чтобы по нему не лазили дети и никто не поранился.

«Российски подбитый танк, это выставка одного экспоната, цель которого показать, что Россию можно победить», - сказала она.

На вопрос, не удивилось ли Министерство обороны от решения некоторых жителей Таллинна возложить цветы на российский танк, Нылвак сказала, что они взвешивали различные риски и обсуждали их с полицией.