Министерство обороны попросило компанию, которая занимается охраной подбитого российского танка в Таллинне, убрать возложенные на него цветы. Министерство подчеркивает, что российский танк это не мемориал, а выставка, и класть на него цветы - неуместно.
Министерство обороны поручило убрать цветы с подбитого российского танка
«Охранники, которые круглосуточно охраняют танк, действительно убирают с него цветы», - подтвердила Rus.Postimees пресс-секретарь Министерства обороны Андра Нылвак. Она подчеркнула, что пока никаких конфликтов у самого танка не происходило и уборка цветов проходит спокойно.
«Если возникнут конфликты, то этим будет заниматься полиция. Мы их решать не будем и это также не задача охранной компании», - сказала Нылвак и добавила, что охранник у танка прежде всего для того, чтобы по нему не лазили дети и никто не поранился.
«Российски подбитый танк, это выставка одного экспоната, цель которого показать, что Россию можно победить», - сказала она.
На вопрос, не удивилось ли Министерство обороны от решения некоторых жителей Таллинна возложить цветы на российский танк, Нылвак сказала, что они взвешивали различные риски и обсуждали их с полицией.
Нылвак подтвердила, что сейчас ведутся переговоры с другими самоуправлениями Эстонии по поводу новых мест демонстрации танка. В их число входят например Йыхви и Нарва, но на вопрос, не опасается ли Министерство обороны каких-то конфликтов в этих городах, Нылвак ответила, что не хочет спекулировать.