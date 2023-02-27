«Новости в 7» за 27 февраля: пожар в Ида-Вирумаа, танк в центре Таллинна и день

Сегодня в выпуске:

- В воскресенье вечером в посёлке Хальяла в многоквартирном доме возник пожар. На место происшествия выезжала и наша съёмочная группа.

- Короткие новости: будут ли списаны вакцины от Covid 19, чего требуют водители автобусов и какой сайт попал в поле зрения Департамента государственных инфосистем.

- В пятницу, 24 февраля, в Таллинне прошел военный парад, и тысячи зрителей собрались вокруг площади Вабадузе и вдоль центральных улиц, чтобы посмотреть на шествие солдат и техники. Что ещё интересного можно было увидеть в центре столицы - в нашем сюжете.

- Завершилось строительство нового корпуса Y Северо-Эстонской региональной больницы, в котором созданы первоклассные возможности для лечения онкологических заболеваний. Побывала в медицинском учреждении и наша съёмочная группа.

- С миру по нитке: про кораблекрушение е Италии, аресты в Турции и без чего остались владельц итальянских ресторанов в Великобритании.

- На днях Морскому музею в Таллинне исполнилось 88 лет. Наш корреспондент побывала на месте, чтобы вспомнить историю музея и узнала о планах на будущее.