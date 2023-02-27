Волостное собрание Мульги обсудит, навешивает ли заместитель председателя ярлыки и очерняет ли он других членов собрания

Во вторник вечером в волостном собрании Мульги будет поставлен на голосование вопрос о вынесении вотума недоверия заместителю председателя волостного собрания Пеэтеру Рахнелю. Семь членов собрания призвали снять его с должности как заместителя председателя, так и главы комиссии собрания.