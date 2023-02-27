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Волостное собрание Мульги обсудит, навешивает ли заместитель председателя ярлыки и очерняет ли он других членов собрания

Марко Суурмяги
, заместитель главного редактора Sakala
Волостное собрание Мульги обсудит, навешивает ли заместитель председателя ярлыки и очерняет ли он других членов собрания
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Пеэтер Рахнель был избран заместителем председателя волостного собрания Мульги в середине ноября 2021 года.
Пеэтер Рахнель был избран заместителем председателя волостного собрания Мульги в середине ноября 2021 года. Фото: Marko Saarm

Во вторник вечером в волостном собрании Мульги будет поставлен на голосование вопрос о вынесении вотума недоверия заместителю председателя волостного собрания Пеэтеру Рахнелю. Семь членов собрания призвали снять его с должности как заместителя председателя, так и главы комиссии собрания.

Организаторы вотума обвиняют Рахнеля в неуважении и кумовстве на почве партийной принадлежности.

Примеры неуважения, по словам организаторов вотума недоверия, многочисленны, их можно увидеть в записях заседаний собрания, где Рахнель, как говорят, навешивал ярлыки и унижал членов собрания, когда они имели отличное от коалиции мнение.

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