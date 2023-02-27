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Всемирный банк ⟩ Ущерб от землетрясения в Турции составил более 34 миллиардов долларов США

Ущерб от землетрясения в Турции составил более 34 миллиардов долларов США
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Землетрясение в Турции и Сирии.
Землетрясение в Турции и Сирии. Фото: DILARA SENKAYA

Разрушительное землетрясение, произошедшее на юге Турции 6 февраля, и его сильные афтершоки нанесли ущерб на сумму более 34 миллиардов долларов, сообщил Всемирный банк.

Эта сумма эквивалентна четырем процентам валового внутреннего продукта Турции в 2021 году, говорится в заявлении базирующейся в Вашингтоне финансовой организации.

Всемирный банк подчеркнул, что эта оценка не включает стоимость реконструкции, которая может быть вдвое больше.

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