Всемирный банк ⟩ Ущерб от землетрясения в Турции составил более 34 миллиардов долларов США

Эта сумма эквивалентна четырем процентам валового внутреннего продукта Турции в 2021 году, говорится в заявлении базирующейся в Вашингтоне финансовой организации.

Всемирный банк подчеркнул, что эта оценка не включает стоимость реконструкции, которая может быть вдвое больше.