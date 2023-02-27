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Противники вакцинации своим опросом сбивают с толку медиков, баллотирующихся в Рийгикогу

Лоора-Элизабет Ломп
, ежедневный редактор новостей Эстонии
Противники вакцинации своим опросом сбивают с толку медиков, баллотирующихся в Рийгикогу
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Семейные врачи Кармен Йоллер и Ээро Мерилинд.
Семейные врачи Кармен Йоллер и Ээро Мерилинд. Фото: Kollaaž

Эксперты в области здравоохранения, баллотирующиеся в Рийгикогу, говорят, что получили странный опрос, в котором их спрашивали об их взглядах на вакцинацию и Covid-19. К опросу прилагалось предложение, в котором говорилось, что если они не ответят, их ответы все равно будут автоматически засчитаны. Для участников опроса это выглядело как шантаж.

Из врачей, баллотирующихся в Рийгикогу, такой опрос получили Кармен Йоллер (Партия реформ), Ээро Мерилинд (Партия реформ) и профессор вирусологии Ирья Лутсар («Ээсти 200»). По их словам, самым большим недостатком опроса является то, что он не позволяет комментировать или видеть документы, на которых основаны вопросы.

Опрос проводится неправительственной организацией «Объединенные медики и ученые». «Это объединение противников вакцинации и теоретиков заговора, которые активно пытаются вмешаться в политику здравоохранения Эстонии, продвигая ненаучные идеи и методы», - пояснила Йоллер.

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