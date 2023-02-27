Эксперты в области здравоохранения, баллотирующиеся в Рийгикогу, говорят, что получили странный опрос, в котором их спрашивали об их взглядах на вакцинацию и Covid-19. К опросу прилагалось предложение, в котором говорилось, что если они не ответят, их ответы все равно будут автоматически засчитаны. Для участников опроса это выглядело как шантаж.
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Противники вакцинации своим опросом сбивают с толку медиков, баллотирующихся в Рийгикогу
Противники вакцинации своим опросом сбивают с толку медиков, баллотирующихся в Рийгикогу
Из врачей, баллотирующихся в Рийгикогу, такой опрос получили Кармен Йоллер (Партия реформ), Ээро Мерилинд (Партия реформ) и профессор вирусологии Ирья Лутсар («Ээсти 200»). По их словам, самым большим недостатком опроса является то, что он не позволяет комментировать или видеть документы, на которых основаны вопросы.
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