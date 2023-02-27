От российского автопрома остались только объедки

Всего в России в прошлом году было произведено 620 000 легковых автомобилей во всех сегментах, сообщил заместитель министра промышленности и торговли Альберт Каримов. Общий объем производства во всех сегментах упал на 60 процентов в 2022 году по сравнению с 2021 годом. Для легковых автомобилей падение составило до 67 процентов, пишет «Коммерсантъ».

Почти все производство автомобилей в России было остановлено после нападения на Украину в феврале прошлого года. В апреле, например, количество новых легковых автомобилей, проданных на рынке восточного соседа, сократилось почти на 79 процентов, чем годом ранее.

Большинство европейских и японских производителей, включая Nissan, Renault, Mazda и Volkswagen, объявили о своем уходе с российского рынка. По данным комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (AEB), продажи легковых автомобилей всех производителей в России в прошлом году упали на 58,8 процента до 687 400 единиц.

В 2012 году в России продавалось около трех миллионов автомобилей в год, но затем продажи резко упали после 2014 года, когда западные страны ввели санкции против России в связи с аннексией Крыма.

В то же время данные Росстата показывают, что производство автомобилей в декабре 2022 года выросло на 70 процентов по сравнению с мартом (было произведено 40 300 автомобилей).

По данным банка ВТБ, каждый второй автомобиль, проданный в России в этом году, будет китайского происхождения в связи с уходом западных брендов из России. В то же время аналитики ожидают, что в этом году продажи вырастут примерно на 12 процентов.