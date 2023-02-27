Первый день выборов в Рийгикогу: явка удивила

По состоянию на 20:00 14 954 избирателя проголосовали на избирательных участках и 55 564 избирателя проголосовали онлайн. Всего проголосовало 70 527 человек, или 7,3% всех избирателей, что можно назвать высоким показателем активности.
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Электронное голосование будет продолжаться круглосуточно до 20:00 субботы, 4 марта. С понедельника по четверг, 2 марта, с 12:00 до 20:00 можно проголосовать на избирательных участках центров волостей и городов, а также районов Таллинна. В каждом центре открыт по крайней мере один участок, где могут проголосовать все избиратели, вне зависимости от адреса места жительства согласно регистру народонаселения.
С пятницы по воскресенье на неделе выборов открыты все 405 избирательных участков по всей Эстонии. В эти дни избиратель может проголосовать на любом избирательном участке в пределах своего избирательного округа по месту жительства.
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