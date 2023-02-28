Пакеты электроэнергии вызывают у жителей Эстонии много вопросов: как принять взвешенное решение

В быстро меняющейся ситуации на рынке электроэнергии, когда продавцы электроэнергии добавляют новые пакеты, а различные надбавки и наценки могут сбивать с толку, TTJA отмечает, что потребители не должны терять бдительность в отношении условий контракта и своих прав. Чтобы не потеряться на свободном рынке электроэнергии, нужно быть внимательным при заключении договора на электроэнергию и провести достаточно кропотливую предварительную работу.

1. «Длительное время пользовался биржевым пакетом, но недавно перешел на универсальную услугу. Может ли сейчас быть маржа больше при переходе с универсальной услуги на биржевую, чем раньше?»

Да. Продавец электроэнергии не обязан поддерживать прежнюю маржу.

2. «На какой срок можно заключить срочный договор на электроэнергию, и может ли быть начислена неустойка за досрочное расторжение, если на рынке появился более дешевый пакет электроэнергии, и я хочу перейти на него?»

Закон не регламентирует срок заключения договора на электроэнергию. Могут быть срочные договоры на электроэнергию с платой за досрочное расторжение или без таковой, поэтому важно всегда обращать внимание на условия расторжения договора при заключении долговременного срочного договора на электроэнергию.