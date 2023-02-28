На площади Вабадузе у танка произошел конфликт между молодыми людьми

Изначально Postimees сообщили, что на площади Вабадузе между говорящими на эстонском и русском языках молодыми людьми произошла драка. Предположительно ей предшествовала ситуация, когда пара русскоязычных человек принесла к танку цветы, которые были убраны говорящими на эстонском языке людьми.

По сообщению полиции, инцидент имел место около 18:00, но это была не драка, а словесная перепалка. «Конфликт начался с того, что двое возложили цветы к танку, а находившиеся поблизости три человека убрали их», – рассказал Postimees старший смены Ида-Харьюского полицейского участка Илья Самойлов.

«Когда патруль прибыл на место происшествия, некоторые участники конфликта уже ушли. Полицейские поговорили с оставшейся молодежью, и таким образом ситуация была разрешена», – отметил Самойлов, добавив, что о подобных случаях больше в полицию не сообщали.

Rus.Postimees писал в воскресенье, что к подбитому российскому танку Т-72, установленному в Таллинне на площади Вабадузе, посетители начали приносить цветы. Участники акции объясняли, что своими действиями хотят выразить скорбь в честь Прощенного воскресения. Они были недовольны тем, что охрана сразу же убирает принесенные цветы.

О неожиданной акции сообщил автор Telegram-канала «Занимательная Эстония». Акция вызвала недовольство со стороны украинских беженцев, а также местного эстоноязычного населения.

Разбитый защитниками Украины российский танк Т-72 будет экспонатом в Эстонском военном музее. Разбитый танк символизирует героизм украинского народа и солдат и важность помощи Эстонии и других западных стран для защиты Украины, а также войну и менталитет российского агрессора в 21 веке.

Танк был доставлен на площадь Вабадузе 25 февраля и останется там на всеобщее обозрение до 2 марта. Прежде чем танк прибудет в военный музей в Виймси, Министерство обороны хочет выставить его в Раквере, Йыхви, Нарве, Тарту, Выру, Вильянди и Пярну.