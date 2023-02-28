Бывший владелец команды «Формулы 1» Эдди Джордан, комментируя здоровье Михаэля Шумахера, обмолвился фразой, которая пролила свет на нынешнее состояние знаменитого гонщика.
Бывший владелец команды случайно пролил свет на состояние Шумахера
Бывший владелец команды, носящей его имя, Джордан прежде всего рассказал в интервью OLGB о том, как сын Михаэля Мик получил свое имя. Хотя многие полагают, что Мика так назвали в честь отца, на самом деле, это неправда.
Мик, который в этом сезоне входит в состав запасных гонщиков Mercedes, получил свое имя в честь мотогонщика Мика Духана, которого Шумахер-старший очень уважал.
«Разумеется, Мику нелегко было смириться с тем, что отец больше не является частью семьи. Он с ними, но он не сними», - ясно дал понять Джордан текущее состояние легендарного гонщика, который в 2013 году получил тяжелую черепно-мозговую травму, катаясь на лыжах.
Точно так же в документальном фильме Netflix, который вышел в 2021 году, описала его состояние и жена Михаэля Коринна. По ее словам, Шумахер стал другим, но он здесь.