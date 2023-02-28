Бывший владелец команды случайно пролил свет на состояние Шумахера

Бывший владелец команды, носящей его имя, Джордан прежде всего рассказал в интервью OLGB о том, как сын Михаэля Мик получил свое имя. Хотя многие полагают, что Мика так назвали в честь отца, на самом деле, это неправда.

Мик, который в этом сезоне входит в состав запасных гонщиков Mercedes, получил свое имя в честь мотогонщика Мика Духана, которого Шумахер-старший очень уважал.

«Разумеется, Мику нелегко было смириться с тем, что отец больше не является частью семьи. Он с ними, но он не сними», - ясно дал понять Джордан текущее состояние легендарного гонщика, который в 2013 году получил тяжелую черепно-мозговую травму, катаясь на лыжах.