FIFA назвала лучшего футболиста мира 2022 года. Кто же им стал?

Лучшим игроком 2022 года по версии ФИФА назван Лионель Месси (Аргентина, ПСЖ), обладатель трофея и лучший футболист ЧМ-2022.

Нападающий «ПСЖ» получил из рук Джанни Инфантино приз лучшему игроку года. Номинантами в шорт-листе также были французские форварды Карим Бензема из «Реала» и Килиан Мбаппе из «ПСЖ».