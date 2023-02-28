27 февраля в Париже прошла церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2022, пишет sport.ua.
FIFA назвала лучшего футболиста мира 2022 года. Кто же им стал?
Лучшим игроком 2022 года по версии ФИФА назван Лионель Месси (Аргентина, ПСЖ), обладатель трофея и лучший футболист ЧМ-2022.
Нападающий «ПСЖ» получил из рук Джанни Инфантино приз лучшему игроку года. Номинантами в шорт-листе также были французские форварды Карим Бензема из «Реала» и Килиан Мбаппе из «ПСЖ».
Аналогичную награду у женщин получила Алексия Путельяс (Испания, Барселона)
Обладатели наград ФИФА за 2022 год:
Лучший игрок (мужчины) – Лионель Месси (Аргентина, ПСЖ)
Лучший игрок (женщины) – Алексия Путельяс (Испания, Барселона)
Лучший вратарь (мужчины) – Эмилиано Мартинес (Аргентина, Астон Вилла)
Лучший вратарь (женщины) – Мэри Эрпс (Англия, Манчестер Юнайтед)
Лучший тренер (мужской футбол) – Лионель Скалони (Аргентина, сборная Аргентины)
Лучший тренер (женский футбол) – Сарина Вигман (Нидерланды, сборная Англии)
Премия Пушкаша за лучший гол – Марцин Олексы (Польша, Варта Познань)
Приз честной игры – Лука Лочошвили (Грузия, Кремонезе)
Приз болельщикам – фанаты сборной Аргентины.