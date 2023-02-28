Мужская сборная Эстонии по баскетболу в заключительном матче отборочного турнира чемпионата мира-2023 на выезде одолела команду Швеции со счетом 72:71 (17:16, 11:14, 15:14, 29:27), сообщает rus.err.
Сборная Эстонии по баскетболу завершила отборочный цикл ЧМ победой над шведами
Сборная Эстонии по баскетболу завершила отборочный цикл ЧМ победой над шведами
На протяжении всего поединка команды играли на равных, но в концовке сильнее оказались гости. Победным для Эстонии стал штрафной бросок Микка Юркатамма за восемь секунд до финальной сирены.
Эстонские баскетболисты с четырьмя победами при восьми поражениях заняли последнее, шестое место в подгруппе J, уступив лишь по дополнительным показателям Израилю.
Путевки на чемпионат мира в этой подгруппе завоевали сборные Германии (10 побед), Финляндии (9) и Словении (7). Команда Швеции с пятью победами финишировала на четвертой позиции.
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