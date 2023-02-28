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Сборная Эстонии по баскетболу завершила отборочный цикл ЧМ победой над шведами

rus.postimees.ee
Сборная Эстонии по баскетболу завершила отборочный цикл ЧМ победой над шведами
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Эстонская мужская сборная, баскетбол.
Эстонская мужская сборная, баскетбол. Фото: Tairo Lutter

Мужская сборная Эстонии по баскетболу в заключительном матче отборочного турнира чемпионата мира-2023 на выезде одолела команду Швеции со счетом 72:71 (17:16, 11:14, 15:14, 29:27), сообщает rus.err.

На протяжении всего поединка команды играли на равных, но в концовке сильнее оказались гости. Победным для Эстонии стал штрафной бросок Микка Юркатамма за восемь секунд до финальной сирены.

Эстонские баскетболисты с четырьмя победами при восьми поражениях заняли последнее, шестое место в подгруппе J, уступив лишь по дополнительным показателям Израилю.

Путевки на чемпионат мира в этой подгруппе завоевали сборные Германии (10 побед), Финляндии (9) и Словении (7). Команда Швеции с пятью победами финишировала на четвертой позиции.

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