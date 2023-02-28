Сборная Эстонии по баскетболу завершила отборочный цикл ЧМ победой над шведами

На протяжении всего поединка команды играли на равных, но в концовке сильнее оказались гости. Победным для Эстонии стал штрафной бросок Микка Юркатамма за восемь секунд до финальной сирены.

Эстонские баскетболисты с четырьмя победами при восьми поражениях заняли последнее, шестое место в подгруппе J, уступив лишь по дополнительным показателям Израилю.