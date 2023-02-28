Весной прошлого года в полицию из волостного дома Тюри поступили тревожные сообщения, что в здании находится агрессивно настроенный и неподобающе себе ведущий мужчина, который не отреагировал на просьбу персонала успокоиться. На вызов отреагировали и скорая помощь, и полиция.

Выяснилось, что помешательство случилось у жителя Тюри, который своим поведением уже некоторое время держит в страхе местных жителей. В последний раз этого же человека в наручниках полицейские забрали из Тюри в октябре 2020 года, когда он размахивал ножом на улице.