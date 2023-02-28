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Не удивляйтесь: в марте родительская компенсация будет меньше, чем обычно

rus.postimees.ee
Не удивляйтесь: в марте родительская компенсация будет меньше, чем обычно
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Кошелек. Фото иллюстративное.
Кошелек. Фото иллюстративное. Фото: Arvo Meeks/Valgamaalane

С апреля прошлого года родительская компенсация рассчитывается по дневной ставке. Поскольку в феврале 28 дней, в марте на счет родителя поступит меньшая сумма, чем обычно.

По словам руководителя отдела возмещений Департамента социального страхования Кати Кюмник, для некоторых семей получение компенсации в меньшей сумме может стать неожиданностью.

«Первого апреля 2022 года вступила в силу реформа системы родительских компенсаций, и теперь прошел первый февраль, который по новой системе стал самым коротким месяцем в году. Это означает, что вместо обычных 30 или 31 дня, семьи получают родительскую компенсацию в марте за 28 календарных дней», - поясняет Кюмник.

Родительская компенсация выплачивается за предыдущий месяц – это означает, что компенсация за февраль поступит на счета в марте. Размер родительской компенсации за февраль будет виден с 1 марта в уведомлениях о выплате, которые Департамент социального страхования рассылает как через систему самообслуживания, так и по электронной почте.

В общей сложности Департамент социального страхования выплачивает родительские компенсации 21 166 получателям на общую сумму в 29 651 595 евро.

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