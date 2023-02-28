Футболист «ПСЖ» Ашраф Хакими обвиняется в изнасиловании

Прокуратура Нантера отказалась сообщить подробности об этом деле, сославшись на то, что информация, уже опубликованная в прессе, мешает расследованию, необходимому для установления истины.

СМИ сообщают, что 16 января девушка сообщила в соцсетях о том, что познакомилась с Хакими, а 25 февраля она на такси, вызванном марокканцем, приехала к его дому в Булонь-Бийанкур, коммуне в западном пригороде Парижа.

По ее словам, в доме защитника ситуация вышла из-под контроля, футболист начал целовать гостью в губы, снимать с нее одежду и трогать грудь, несмотря на протесты. Также Хакими совершил проникновение в нее пальцами. В какой-то момент она оттолкнула футболиста ногой и сумела отправить сообщение другу, чтобы тот забрал ее.

Источники сообщают, что в воскресенье эта женщина пошла в полицейский участок в Валь-де-Марн, чтобы заявить об изнасиловании. Жалобу она не подавала. Прокуратура Кретея начала расследование, а затем передала дело в Нантер, город Булонь-Бийанкур.