Как сообщает L'Equipe, в отношении Ашрафа Хакими возбуждено дело об изнасиловании. 24-летняя женщина заявила, что 25 февраля ее изнасиловали в доме игрока в Булонь-Бийанкур.
Футболист «ПСЖ» Ашраф Хакими обвиняется в изнасиловании
Прокуратура Нантера отказалась сообщить подробности об этом деле, сославшись на то, что информация, уже опубликованная в прессе, мешает расследованию, необходимому для установления истины.
СМИ сообщают, что 16 января девушка сообщила в соцсетях о том, что познакомилась с Хакими, а 25 февраля она на такси, вызванном марокканцем, приехала к его дому в Булонь-Бийанкур, коммуне в западном пригороде Парижа.
По ее словам, в доме защитника ситуация вышла из-под контроля, футболист начал целовать гостью в губы, снимать с нее одежду и трогать грудь, несмотря на протесты. Также Хакими совершил проникновение в нее пальцами. В какой-то момент она оттолкнула футболиста ногой и сумела отправить сообщение другу, чтобы тот забрал ее.
Источники сообщают, что в воскресенье эта женщина пошла в полицейский участок в Валь-де-Марн, чтобы заявить об изнасиловании. Жалобу она не подавала. Прокуратура Кретея начала расследование, а затем передала дело в Нантер, город Булонь-Бийанкур.
На сообщение L'Équipe, «ПСЖ» и окружение игрока пока никак не отреагировали. В воскресенье Ашраф Хакими не принял участие в матче ОМ-ПСЖ (0-3) из-за травмы бедра. Накануне он также присутствовал на церемонии The Best (аналог «Золотого мяча» от FIFA).