Фото ⟩ Тяжелое ДТП на шоссе: неудачный маневр привел к столкновению четырех автомобилей

Авария произошла на 36-м километре дороги Пыльва-Реола в деревне Ухти в волости Камбья. По данным полиции, водитель Toyota RAV4 на пологом повороте обгонял едущий впереди микромобиль, но во время этого маневра не справился с управлением на скользкой дороге и столкнулся с ехавшим ему навстречу автомобилем Peugeot.

В ДТП также попали внедорожник Mitsubishi, ехавший за Peugeot, и микромобиль: один из них перевернулся на бок, а другой оказался на обочине дороги, сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск.

В результате столкновение двух человек доставили в больницу, остальных медики скорой помощи осмотрели на месте.