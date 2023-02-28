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Фото ⟩ Тяжелое ДТП на шоссе: неудачный маневр привел к столкновению четырех автомобилей

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Маариус Сувисте
, репортер
Тяжелое ДТП на шоссе: неудачный маневр привел к столкновению четырех автомобилей
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Во вторник, 28 февраля, в 7.35 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП на шоссе Пыльва-Реола в волости Камбья в Тартумаа, где столкнулись четыре автомобиля.

Авария произошла на 36-м километре дороги Пыльва-Реола в деревне Ухти в волости Камбья. По данным полиции, водитель Toyota RAV4 на пологом повороте обгонял едущий впереди микромобиль, но во время этого маневра не справился с управлением на скользкой дороге и столкнулся с ехавшим ему навстречу автомобилем Peugeot.

В ДТП также попали внедорожник Mitsubishi, ехавший за Peugeot, и микромобиль: один из них перевернулся на бок, а другой оказался на обочине дороги, сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск.

В результате столкновение двух человек доставили в больницу, остальных медики скорой помощи осмотрели на месте. 

Дорога на месте ДТП была скользкой. 

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