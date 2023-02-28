Тяжелое ДТП на шоссе: столкнулись четыре автомобиля

В аварии пострадали два человека, медики доставили их в больницу. Другим оказали первую помощь на месте. Точные обстоятельства ДТП выясняются.

По словам оперативных работников, дорога на месте происшествия была скользкой, сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск.

На дорогах сохраняется опасность гололедицы

Транспортный департамент предупреждает, что во вторник на дорогах сохраняется опасность гололедицы.

Рано утром дорожное покрытие государственных и основных шоссе влажное от реагентов, встречаются и покрытые изморозью участки. Второстепенные дороги слегка заснеженны или покрыты изморозью. Температура воздуха плюсовая, а у дорожного покрытия минусовая, поэтому на дорогах сохраняется опасность гололедицы.

Днем ожидается переменная облачность, местами легкий снег, мокрый снег и дожди, вероятность осадков выше всего на востоке страны. Температура воздуха до +4.