Победителем проводимого журналом Kodukiri уже 26 лет конкурса «Aasta kodu» - «Дом года» - стали Кати и Симо Сёодор. Их дом, решенный в минималистском стиле, находится в Тюрисалу.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Обратите внимание! Победитель конкурса «Дом года» находится в Тюрисалу
По словам Малле Паюла, главного редактора журнала Kodukiri, дом особенно примечателен своей кухней, в которой есть интеллектуальные решения для хранения, а также кладовая. «Это веяние времени. По возможности в домах создаются отдельные помещения для хранения продуктов и бытовой техники, чтобы рабочие поверхности на открытом пространстве были полностью освобождены от лишнего», - говорит Паюла.
Интерьер дома-победителя выполнен в стиле, сочетающем японский и скандинавский минималистский дизайн.
Член жюри конкурса «Дом года» Эвелин Рахкема из Inbank отмечает целостность дома и общий единый стиль. «Видно, что учтены пожелания всех жильцов дома — игровой уголок, специальная комната для занятий музыкой и хобби, кухня, явно предназначенная для людей с кулинарными интересами. Прекрасный дом с вневременным дизайном», - говорит Ракема.