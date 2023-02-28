ГАЛЕРЕЯ ⟩ Обратите внимание! Победитель конкурса «Дом года» находится в Тюрисалу

По словам Малле Паюла, главного редактора журнала Kodukiri, дом особенно примечателен своей кухней, в которой есть интеллектуальные решения для хранения, а также кладовая. «Это веяние времени. По возможности в домах создаются отдельные помещения для хранения продуктов и бытовой техники, чтобы рабочие поверхности на открытом пространстве были полностью освобождены от лишнего», - говорит Паюла.