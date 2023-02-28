Как украинские беженцы помогают экономике ЕС

Не в тягость, а в радость?

С одной стороны, самая большая со времен Второй мировой волна беженцев в Европе оказывает дополнительную нагрузку на финансовую систему ЕС. А если учесть, что большинство украинских беженцев - это женщины и дети, то это еще и нагрузка на системы образования и здравоохранения европейских стран.

По оценкам МВФ, беженцы обошлись ЕС примерно в 30-37 млрд евро. Это больше, чем вся международная финансовая помощь, которую Украина получила за весь 2022 год. С другой стороны, это всего около 0,2% ВВП Евросоюза.

С другой стороны, когда украинские мигранты, получив право на проживание и работу, начали эту работу находить и платить налоги, они стали частью европейской рабочей силы и уже сами поддерживают экономику стран, в которых живут.

«Присутствие украинцев в определенной степени компенсировало риски экономического спада, а в некоторых странах, возможно, позволило избежать его», - говорит глава Национального Банка Украины Андрей Пышный. По его словам, беженцы стимулировали потребительский рынок и отчасти компенсировали нехватку рабочей силы в ЕС.

Поначалу украинцы за рубежом активно снимали наличные - почти 10 млрд долларов в марте 2022 года, но впоследствии, когда беженцы начали получать социальную помощь или смогли найти работу, а НБУ ввел ограничения, объемы снятия наличных сократились вдвое, и свои расходы украинцы стали оплачивать преимущественно банковскими картами.