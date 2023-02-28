Небо над Санкт-Петербургом закрыто для гражданской авиации. Аэропорт Пулково перестал принимать и отправлять самолеты. По неофициальным данным это связано с ночными атаками дронов на приграничные с Украиной регионы РФ.
План «Ковер» ⟩ После атаки дронов закрыто небо над Петербургом
Двести квадратных километров неба закрыты над Санкт-Петербургом и Ленинградской область утром во вторник. Об этом свидетельствуют данные сайта Flightradar24, который показывает онлайн ситуацию в воздушном пространстве.
Ресурс показывает, что множество гражданских рейсов кружат около закрытого района после перевода в зоны ожидания. Сообщается о поднятии в воздух истребителей.
По данным издания Baza авиационные власти РФ ввели план «Ковер», который активируется при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов.
«Сигнал означает, что все воздушные суда должны немедленно сесть или покинуть район», - уточняет Telegram-канал издания.
Аналогичный режим в середине февраля вводился в отдельном районе Ленобласти, когда небо закрывалось в районе города Лодейное поле на северо-востоке Ленобласти у границ с Карелией.
Baza допускает, что сейчас закрытие неба возможно связано с массовой атакой беспилотников минувшей ночью. Об ударах беспилотников по приграничной с Украиной Белгороду сообщил местный губернатор. По его данным упало сразу три БПЛА. Пострадавших среди людей нет, но повреждены автомобили и дома. Кроме того в ночь на вторник была атакована нефтебаза «Роснефти» на юге России в городе Туапсе.
«По предварительным данным, два беспилотника, начиненных взрывчаткой, повредили здание бойлерной рядом с нефтехранилищем в Туапсе. Пострадала система теплоснабжения столовой. После взрыва остались две воронки глубиной полтора метра», - сообщает Baza.
Петербургское издание «Фонтанка.ру» опубликовало фотографии истребителей в небе над городом.
По данным петербургских журналистов из-за ЧП аэропорт Pulkovo задержал на вылет сразу шесть рейсов: в Нижний Новгород, Калининград, Москву, Кировск и два в Сочи. Летевший в Пулково FV 6018 покружил над Новгородской областью и развернулся в аэропорт вылета и приземлился в подмосковном Внуково. Российские военные за запросы «Фонтанки» о причинах переполоха не отвечают. Около полудня по российскому времени аэропорт Санкт-Петербурга начал принимать гражданские рейсы.
Rus.Postimees в начале января сообщал, что власти Санкт-Петербурга готовятся к ударам по аэродромам после заявлений главы военной разведки Украины Кирилла Буданова о том, что удары по военным объектам РФ будут происходить «все глубже и глубже» внутри России. Тогда петербургская полиция начал обходы граждан, кто живет около военного аэродрома в городе Пушкин (южный пригород Санкт-Петербурга – прим.ред.).
Обеспокоенность возникла после серии ударов по российским аэродромам в глубоком тылу. Летом беспилотниками неоднократно были атакованы военные аэродромы в Крыму. В конце декабря был повторно атакован военный аэродром Энгельс в Саратовской области. Именно оттуда взлетают стратегические бомбардировщики, которые наносят ракетные удары по украинским городам. В начале декабря этот аэродром был уже атакован беспилотниками. Атаке тогда же подвергся аэродром под Рязанью.
После тех атак Кремль не смог ответить журналистам, насколько готова Москва и другие крупные российские города к возможным воздушным атакам. Дмитрий Песков заявлял, что не обладает знаниями по этому вопросу.
Однако уже в середине января стало известно, что в российских мегаполисах начали развертывать системы ПВО. Крупные оружейные системы были установлены прямо на крышах зданий в центре Москвы, и в лесопарковой зоне неподалеку.
После серии атак на военные объекты в Тверской и Саратовской областях в конце 2022 года президент РФ Путин отменил все свои регулярные публичные мероприятия.
Эксперты объясняли Rus.Postimees, что нынешняя ядерная риторика Кремля и заявления о выходе РФ из договора о сокращении стратегических наступательных вооружений вместе с анонсом планов о возобновлении ядерных испытаний могут быть связаны именно с ударами беспилотников по базе стратегической авиации в городе Энгельс.