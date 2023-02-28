План «Ковер» ⟩ После атаки дронов закрыто небо над Петербургом

Двести квадратных километров неба закрыты над Санкт-Петербургом и Ленинградской область утром во вторник. Об этом свидетельствуют данные сайта Flightradar24, который показывает онлайн ситуацию в воздушном пространстве.

Ресурс показывает, что множество гражданских рейсов кружат около закрытого района после перевода в зоны ожидания. Сообщается о поднятии в воздух истребителей.

По данным издания Baza авиационные власти РФ ввели план «Ковер», который активируется при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов.

«Сигнал означает, что все воздушные суда должны немедленно сесть или покинуть район», - уточняет Telegram-канал издания.

Аналогичный режим в середине февраля вводился в отдельном районе Ленобласти, когда небо закрывалось в районе города Лодейное поле на северо-востоке Ленобласти у границ с Карелией.

Baza допускает, что сейчас закрытие неба возможно связано с массовой атакой беспилотников минувшей ночью. Об ударах беспилотников по приграничной с Украиной Белгороду сообщил местный губернатор. По его данным упало сразу три БПЛА. Пострадавших среди людей нет, но повреждены автомобили и дома. Кроме того в ночь на вторник была атакована нефтебаза «Роснефти» на юге России в городе Туапсе.

«По предварительным данным, два беспилотника, начиненных взрывчаткой, повредили здание бойлерной рядом с нефтехранилищем в Туапсе. Пострадала система теплоснабжения столовой. После взрыва остались две воронки глубиной полтора метра», - сообщает Baza.