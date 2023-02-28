Фото: Таллиннский ботанический сад приглашает в таинственный мир орхидей

Наряду со ставшими привычными фаленопсисами, будет представлено множество других тропических орхидных, таких как пафиопедилумы, ванды, цимбидиумы, эпидендрумы, дендробиумы, масдеваллии, онцидиумы, а также сорта и гибриды, выведенные селекционерами.

Фото: Анника Лепп

В рамках выставки у опытных специалистов можно будет получить советы по выращиванию орхидей в домашних условиях. Во время выставки орхидей, то есть с 3 по 12 марта, связанные с выращиванием орхидей вопросы можно направлять по электронной почте orhidee@botaanikaaed.ee. На письма отвечают садовники и старшие садовники Таллиннского ботанического сада.

Размер цветков орхидеи, представленных на выставке, варьируется от булавочной головки до ладони, а цветовая гамма – от чисто белого до черного. «Образ жизни и цветки орхидей настолько своеобразны, что порой кажется, будто, создавая их, природа не сумела обуздать свое воображение. И все же, в орхидее нет ничего случайного - самая крошечная деталь имеет определенную цель и причину возникновения, - рассказала старший садовник ботанического сада и куратор коллекции орхидей Ээви Сийбак. - Каждая точечка, каждый волосок, каждая черточка и, конечно же, кружащие голову ароматы – все создано для привлечения опылителей».

Фото: Анника Лепп

Не устояли перед орхидеями и люди. Руководитель отдела тропических и субтропических растений Яан Меттик говорит, что внешний вид и образ жизни орхидей настолько непохожи на других представителей флоры, а разнообразие видов столь велико, что много веков человечество только и думает о том, как бы укротить этих экзотических красавиц:

«В былые времена орхидеи были доступны лишь очень зажиточным людям, то сегодня они стали одними из самых популярных комнатных растений. Список выведенных человеком гибридов орхидей уже заметно длиннее перечня видов, встречающихся в природе, а тех в мире насчитывается около 18 500! Мы в Таллиннском ботаническом саду хотим приоткрыть завесу этого увлекательного мира, к созданию которого приложили руку и сама природа, и человек».

Фото: Анника Лепп