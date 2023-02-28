Россия нагло лезет в политику Эстонии? EKRE просит КаПо начать расследование

В своем заявлении EKRE обращает внимание на то, что в СМИ с методической последовательностью муссируется информация о том, что Эстонская консервативная народная партия связана с ЧВК «Вагнер» во главе с близким к российскому режиму олигархом Евгением Пригожиным.

«Помимо прочего, также распространяется информация с признаками фальсификации кремлевских пропагандистских порталов, и это при том, что нет ни малейших доказательств, которые свидетельствовали бы о возможном сотрудничестве. Эстонская консервативная народная партия не имеет никаких даже самых косвенных связей с предполагаемой деятельностью России по влиянию», – говорится в заявлении.

EKRE считает, что происходящее имеет явные признаки информационной операции. «Похоже, это скоординированная кампания, цель которой – повлиять на результаты выборов в Рийгикогу», – говорится в заявлении.

EKRE просит Полицию безопасности расследовать, не может ли за наносящей ущерб имиджу одной из крупнейших политических партий информационной операцией накануне выборов стоять попытка России или другого иностранного субъекта вмешаться в политику Эстонии.

«Учитывая, что для влияния на результат демократических выборов используются нечестные методы, следует установить, причастны ли к данной информационной операции какая-либо эстонская политическая партия или учреждение. Требуется и ответ и на вопросы, являются ли лежащие в основе информационных атак просочившиеся из России документы подлинными или сфабрикованными, и какую роль в организации информационной атаки играет научный сотрудник Балтийского оборонного колледжа Вильяр Веэбель, который, как говорят, связан с Валдайским клубом – управляемым Кремлем аналитическим центром, – говорится в заявлении.