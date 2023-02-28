На этапе чемпионата Европы по авторалли, который начнется на следующей неделе в Португалии, на старт выйдут четыре гонщика из Эстонии.
На этапе чемпионата Европы в Португалии на старт выйдут четыре эстонских гонщика
Если ранее на домашней страничке серии чемпионата Европы по авторалли было написано, что на старт этапа выйдет Георг Линнамяэ со своим штурманом Джеймсом Морганом, которые на этапе ралли в Швеции в зачете WRC2 заняли четвертое место, а также Роберт Вирвес со своим штурманом Хуго Магалаэшем, то теперь информация обновилась. В стартовом списке можно увидеть также имена Георга Йеэтса и Йоосепа Ральфа Ныгене. У первого штурманом будет Тимо Таниэль, а у второго – Алекс Леск.
У всех эстонцев разные автомобили. У Линнамяэ Hyundai i20 N Rally2, Вирвес поведет Ford Fiesta Rally2, Йеэтс будет за рулем Škoda Fabia Rally evo, а Ныгене стартует на Peugeot 208 Rally4.
Помимо эстонцев, на ралли Серрас-де-Фафе также будет несколько гонщиков, известных любителям ралли. Например, там поедут Хейден Пэддон, Крейг Брин и Мэдс Остберг, но в списке найдутся и другие сильные гонщики.
Всего в серии чемпионата Европы запланировано восемь ралли. Гонка в Португалии – первый этап сезона, она пройдет с 10 по 12 марта.