НКО предложат жителям Эстонии больше двадцати новых возможностей, как справиться с чрезвычайными ситуациями

Члены комитета оценивали заявки по 100-балльной системе, принимая во внимание достоинства проекта, описание и график проектной деятельности, результаты проекта, команду проекта и бюджет. Члены комитета оценивали предложения индивидуально. Затем баллы суммировались для составления рейтинга.

Заинтересованность в повышении готовности к кризисам высока: на конкурс проектов было подано 96 заявок на общую сумму 173 045,56 евро. Бюджет конкурса составил 41 000 евро, и комитет выбрал 23 получателя грантов.

«Что отличало конкурс проектов этого года, так это то, что большинство поданных заявок были очень содержательными. Видно, что НКО провели надлежащую предварительную работу и подумали о потребностях всего сообщества. Заявителей оказалось больше, чем ожидалось, что, в свою очередь, свидетельствует о том, насколько важной эстонская община считает самодостаточность во время кризиса», - сказала советник отдела профилактической работы Спасательного департамента Пиллерийн Кург.

Заявки были поданы из всех уездов Эстонии. Большинство заявок было направлено на поддержку приобретения генераторов либо для создания местного реабилитационного центра, либо для обеспечения основных услуг в кризисных ситуациях (например, доступ к питьевой воде, приготовление пищи, расширение убежища). В некоторых местах уже началась работа по повышению устойчивости общественных мест к кризисным ситуациям, и есть села, где уже разработан план действий в кризисных ситуациях.

Последние годы показали, что кризисы так или иначе могут затронуть всех нас, и люди понимают, насколько важно справляться с кризисами как можно лучше.

«Кризисом может стать, например, внезапная метель или длительное отключение электроэнергии. В декабре прошлого года метель Биргит показала, что неожиданные погодные условия могут локально отключить электричество даже на целую неделю. В таких обстоятельствах решающее значение имеет способность населения справляться с ситуацией самостоятельно, так как помощь государства и местного самоуправления может не дойти быстро до каждого в условиях масштабной кризисной ситуации», - пояснила Кург.