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Минобороны не планирует убирать танк с площади Вабадузе и менять план экспонирования

BNS
Минобороны не планирует убирать танк с площади Вабадузе и менять план экспонирования
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Подбитый российский танк на площади Вабадузе.
Подбитый российский танк на площади Вабадузе. Фото: Martin Pedaja/kaitsevägi

Минобороны не планирует менять план экспонирования подбитого на войне в Украине российского танка, хотя некоторые и возложили к танку цветы в память о воинах страны-агрессора.

По словам представителя Минобороны, танк будет стоять на площади Вабадузе в Таллинне до 2 марта, а затем его повезут в другие города Эстонии. «Города, которые до сих пор проявляли интерес к тому, чтобы выставить танк, все еще не передумали», - сказали в Минобороны, добавив, что точный маршрут движения танка будет известен в ближайшее время.

Подбитый на войне в Украине российский танк Т-72 прибыл в Эстонию благодаря сотрудничеству с Министерством обороны, Эстонским военным музеем и украинскими коллегами. Как сообщают в министерстве, танк, который был уничтожен защитниками Украины на начальных этапах войны, символизирует героизм украинского народа и воинов, а также важность помощи Эстонии и других западных стран в защите Украины. 

Танк привезли на площадь Вабадузе в минувшую субботу, в 14:00. У танка произнесли речь директор военного музея Хеллар Лилль и посол Украины в Эстонии Марьяна Беца.

Танк будет находиться на площади до 2 марта.

Раквере, Йыхви, Нарва, Тарту, Выру, Вильянди и Пярну получили предложения о сотрудничестве для выставки танка. 

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