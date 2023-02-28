Интервью ⟩ Кремлеботы, шантаж и фотографии в обнаженном виде: готовая прийти на помощь другим веб-констебль сама ежедневно подвергается атакам мошенников

Холодным и снежным утром бесстрашная и жизнерадостная Элерин Тетсманн сидит в своем кабинете. Перед ней по меньшей мере пять экранов. Тетсманн утверждает, что не существует ситуаций, из которых нет выхода, поэтому всегда стоит просить о помощи. В прошлом году к ней обращались 1 293 раза: мошенничество в Интернете, взлом аккаунтов и другие проблемы в социальных сетях; сообщалось и о дорожных правонарушениях, насилии между партнерами и издевательствах. Первые несколько месяцев этого года показали, что рост числа обращений не сбавляет оборотов. Веб-констебль и сама получала письма с шантажом и обнаженными фотографиями.