Веб-констеблю Вильяндимаа Элерин Тетсманн иногда приходится быть и психологом, и семейным наставником. На своей работе она видела и слышала вещи не для слабонервных. Интернет может быть страшным и опасным местом, и происходящее там часто впоследствии влияет на реальную жизнь. Человек может потерять сон, репутацию и деньги, а иногда - и жизнь.
Для подписчиков
Интервью ⟩ Кремлеботы, шантаж и фотографии в обнаженном виде: готовая прийти на помощь другим веб-констебль сама ежедневно подвергается атакам мошенников
Кремлеботы, шантаж и фотографии в обнаженном виде: готовая прийти на помощь другим веб-констебль сама ежедневно подвергается атакам мошенников
Холодным и снежным утром бесстрашная и жизнерадостная Элерин Тетсманн сидит в своем кабинете. Перед ней по меньшей мере пять экранов. Тетсманн утверждает, что не существует ситуаций, из которых нет выхода, поэтому всегда стоит просить о помощи. В прошлом году к ней обращались 1 293 раза: мошенничество в Интернете, взлом аккаунтов и другие проблемы в социальных сетях; сообщалось и о дорожных правонарушениях, насилии между партнерами и издевательствах. Первые несколько месяцев этого года показали, что рост числа обращений не сбавляет оборотов. Веб-констебль и сама получала письма с шантажом и обнаженными фотографиями.
Ключевые слова