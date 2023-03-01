Рост Зеленского-политика, будущий развал империи и грызня российских вооруженных формирований

О развале России Зеленский «не думает»

Сегодня мало кто в Украине тех, кто бы не понимал, что пока Россия существует в виде империи, война может приостановиться, но не закончиться. Даже после выхода на границы 1991 года. Думать о мире в Украине и не думать о будущем России невозможно. Однако ответ Зеленского на соответствующий вопрос звучал так: «Мне все равно, что будет с Россией…. Я не думаю об этом. Пусть российские олигархи думают об этом».

Скорее всего, это дипломатичность. На фоне разговоров на Западе о необходимости предотвратить распад России, переговоров о вооружениях, которые партнеры не дают именно из страха «эскалации» на территории РФ, какой-то другой ответ президента был бы вреден для нас. При этом Зеленский дал четкий сигнал российским олигархам, что в их силах предотвратить фрагментацию их страны в результате победы Украины.