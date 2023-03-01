Пока в Украине спорят о ценностных ориентирах государства после победы над РФ, в самой России, если верить владельцу ЧВК «Вагнер», создалась революционная ситуация, пишет журналист из Киева Сергей Гармаш.
Рост Зеленского-политика, будущий развал империи и грызня российских вооруженных формирований
Многие ждали какой-то выходки от России на годовщину 24 февраля, запасались продуктами и водой. Однако, уже по выступлению Путина в Думе, которое было просто никаким, стало понятно: на экстраординарные фокусы у Москвы сил нет. Запал пропал. Подчеркивать отсутствие реальных побед в Украине обычным обстрелом гражданских Кремлю сегодня не особо на руку.
С учетом таких обстоятельств главным событием, ознаменовавшим годовщину войны, стала пресс-конференция президента Владимира Зеленского. Для украинцев она важна прежде всего тем, что дала представление о видении будущего Украины главой государства и о целях, которые государство перед собой ставит в этой войне.
«Если они (западные партнеры – авт.) сдержат свои все свои слова, сроки, и это не будет "бла-бла-бла…" Итак, если все мы сделаем свою домашнюю работу – неминуемо нас ждет победа. Я уверен, что победа будет. Да, я очень хочу, чтоб в этом году», – заявил глава государства. Это о сроках и условиях победы в эти сроки. Как мы видим, главными словами в этом посыле являются «если» и «хочу». И это хорошо, потому что показывает реалистичное видение ситуации Зеленским и его искренность.
Даже те, кто вечно ждут чего-то плохого и причитают о якобы возникшем принуждении Украины к переговорам с Москвой, вряд ли нашли основания не верить президенту. Зеленский говорит о переговорах не как о компромиссах, а как о «дипломатической фиксации конца этой войны». И называет четкие условия для этого: «Пожалуйста, уважайте наше право жить на нашей земле, уйдите с нашей территории. Прекратите убивать наших людей. Прекратите бомбардировки городов, сел. Как только вы все это прекращаете, мы вам скажем, в каком формате мы будем ставить точку дипломатически».
О развале России Зеленский «не думает»
Сегодня мало кто в Украине тех, кто бы не понимал, что пока Россия существует в виде империи, война может приостановиться, но не закончиться. Даже после выхода на границы 1991 года. Думать о мире в Украине и не думать о будущем России невозможно. Однако ответ Зеленского на соответствующий вопрос звучал так: «Мне все равно, что будет с Россией…. Я не думаю об этом. Пусть российские олигархи думают об этом».
Скорее всего, это дипломатичность. На фоне разговоров на Западе о необходимости предотвратить распад России, переговоров о вооружениях, которые партнеры не дают именно из страха «эскалации» на территории РФ, какой-то другой ответ президента был бы вреден для нас. При этом Зеленский дал четкий сигнал российским олигархам, что в их силах предотвратить фрагментацию их страны в результате победы Украины.
В целом пресс-конференция продемонстрировала новый этап в развитии Зеленского как политика. В самом начале президентского срока мы наблюдали, как он из актера трансформировался в политика. Потом политик становился на наших глазах президентом, президент – Верховным главнокомандующим. А сейчас он стал дипломатом. На все связанные с международными связями вопросы ему удалось ответить так, чтоб ни у кого не было повода обидеться. Даже у Китая нет такого повода, хотя он представил в годовщину агрессии «мирный план», который предусматривает консервацию войны в пользу России.
Образ Украины будущего пока за кадром
Еще один важный аспект, который Владимир Зеленский затронул на пресс-конференции – внутриполитический. Украинское официальное информационное пространство сегодня в основном пропагандистское и самоцензурируемое, что в военный период, видимо, оправдано. Увы, из-за этого оно обходит стороной проблему, от которой сильно лихорадит украинцев в соцсетях: отсутствие единого понимания, какой должна быть страна, за которую мы все сейчас боремся. Какие ценности объединят украинцев после того, внешний враг будет меньше влиять на нашу жизнь?
«Мы воюем за свободную Украину, а не просто за Украину. Мы в Украине вместе для свободы украинцев, русских, крымских татар, белорусов, евреев, молдаван и других народов. Украинство – это свобода и вольности, а не принуждение к украинской культуре-мове. Рабская Украина нам не нужна. Нет разницы, кто будет рабовладельцем – Россия, Запад или местные националисты». Это фрагмент поста в Facebook одного из лидеров мнений либерально-демократического толка, известного философа, уроженца Донецка Сергея Дацюка.
«Никогда не следил за "мудростями" ни Дацюка, ни Романенко, ни Арестовича, ни других представителей этого кружка. С ними для меня давно все ясно. Запомните – они не чудаки, а сознательно наносят вред», – это типичный ответ представителя противоположного лагеря Михаила Басараба. Эта ценностная дискуссия началась не на прошлой неделе и, очевидно, что пик ее еще впереди. Хорошо, что на своей последней пресс-конференции глава украинского государства сказал правильные слова, интуитивно вставив их в этот ценностный контекст: «Самое главное – наше единство. Наибольшая проблема, которая может произойти – это слабость внутри страны».
Вооруженные подразделения России «делят территорию»
Пока на свободной части Украины обостряется дискуссия о ценностных ориентирах развития государства, на оккупированных территориях Украины и в самой России кипят совсем другие страсти. Они непосредственно влияют на ситуацию на фронте.
«Офицеров народной милиции ДНР/ЛНР» массово увольняют! После включения «народных милиций» состав ВС РФ, российское командование начало избавляться от этих «свадебных генералов».
Первым тревогу забил российский пропагандист Александр Сладков. Проблема, по его мнению, заключается в том, что «тысячи человек с многолетним боевым опытом формально не являются настоящими офицерами, поскольку не имеют военного образования, часто не соответствуют требованиям по возрасту и здоровью, не умеют маршировать, никогда в жизни не руководили срочниками и вообще не знают многих важных вещей, привычных для кадрового русского офицера мирного времени». Сладков считает, что такие формальности несправедливы.
В свою очередь, российский военный преступник и бывший министр обороны «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков) не разделяет точку зрения, что их всех автоматически надо перевести в ВС РФ в действующем статусе. «Зачем ВС РФ (у которой у самой «болячек» столько, что часами можно рассказывать) еще куча отставных любовниц, зятьев, друзей и спонсоров, получивших офицерские звания, ни разу не побывав на фронте? В российской армии и своих таких хватает с избытком», – написал он в Telegram.
Гиркин считает, что без аттестационных комиссий никак нельзя. «Дело даже не в том, что одинаковое звание в ВС РФ будут носить я и болтун-алкоголик Басурин, нигде никогда в боях не участвовавший ни в каком качестве. Война будет еще долгой и дополнительного балласта в офицерском корпусе ВС РФ не требуется», – резюмировал Гиркин.
Здесь нужно пояснить, что Басурин, которого упомянул террорист, долгие годы являлся пропагандистским «лицом» «Народной милиции ДНР» и сейчас его выгнали, по выражению Сладкова, будто алкоголика и нарушителя за несоответствие должности.
Судьбой уволенных «офицеров» заинтересовался владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он встретился с вышеупомянутым Басуриным, и предложил ему должность в одном из своих подразделений, а Басурин обещал подумать.
Между тем ситуация в самой ЧВК, вот уже восемь месяцев «захватывающей» Бахмут, становится критичной. «Начальник Генерального штаба и Министр обороны раздают направо и налево команды, в которых говорится о том, что ЧВК "Вагнер" не только боеприпасы не давать, а в том числе и не помогать авиатранспортом. Сейчас пришла информация, что вычеркнули получение саперных лопаток для того, чтобы парни могли окапываться. Идет прямое противодействие, которое называется никак иначе как попытка уничтожить ЧВК "Вагнер"», – заявил Пригожин одному из подконтрольных ему телеграмм-каналов на минувшей неделе. Владелец ЧВК считает, что данные действия российских военных властей можно приравнять к измене Родине.
Но не только Генштаб и Минобороны России мешают «Вагнеру» захватить украинский город. На минувшей неделе обнажился еще и острый конфликт Пригожина с региональными властями РФ. Оказывается, по словам Пригожина, «есть регионы, которые откровенно гадят... Например, в ЯНАО или в Свердловской области, где местные администрации отказываются с почестями хоронить бойцов, погибших за Родину. Или Санкт-Петербург, который неизвестно на чьей стороне воюет, похоже, что поддерживает блок НАТО и Украину. Понятно, что в ряде регионов есть просто форменный беспредел на местах… В целом, это сетевая проблема сегодня в стране…».
На этот пассаж ответил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев: «Беспредел, Евгений, – это то, что ты суешь нос в региональное управление и кадровую политику. Если каждый бизнесмен, который зарабатывает на школьном питании, будет пытаться управлять страной, мы далеко не уедем. Вы стряпайте котлеты и варите макароны, а мы в регионах сами разберемся».
Ответ не заставил себя ждать. «Во время войны 1941-1945 годов, которая повторяется сейчас, Сталин таких, как ты и Беглов, попросту расстреливал. Думаю, скоро мы снова к этому придем. Уверен, что не за горами время, когда народ дойдет до точки кипения и поднимет на вилы тебя и таких, как ты», – заявил Пригожин.
Справка
Сергей Гармаш – украинский журналист и писатель. Родился в г. Енакиево Донецкой области. Закончил Институт журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Работал корреспондентом Енакиевской независимой газеты «Панорама» (1991–1993);
- редактором Енакиевского городского радио (1993–1996);
- корреспондентом Радио «Свобода» в Донецкой области (1996–2004);
- корреспондентом Интерфакс-Украина в Донецкой области (2001–2003).
- С 2002 года – главный редактор интернет-издания «ОстроВ».
- В мае 2014 года переехал в Киев.
- С 9 июня 2020 года представлял Донецкую область в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
- Лауреат премии имени Герда Буцериуса «Свободная пресса Восточной Европы» и кавалер ордена «За заслуги» III степени за весомый личный вклад в развитие украинской журналистики, многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство.