Российский танк Т-72, демонстрирующийся на площади Вабадузе, был подбит украинскими солдатами во время оборонительных боев под Киевом 22 марта 2022 года. Около самого танка установлены информационные стенды на эстонском, русском, украинском и английском языках, которые дают полную информацию об этом экспонате. О том, что символизирует сгоревший русский танк в Таллинне и как к нему относиться, Rus.Postimees спросил жителей Таллинна.
ВИДЕО ⟩ «Они должны сгореть все!»: таллиннцы говорят о российском танке на площади Вабадузе
- Что символизирует на площади Вабадузе разбитый российский танк?
Настя: «Он символизирует, что Украина самая лучшая и она победит. Хорошо, что он сгорел».
Оля: «То, что Украина лучшая и она сильная».
Даниэль: «Символизирует страхи войны. Мы должны понимать, что допускать такое нельзя, и агрессию нужно останавливать. Этот танк стоит здесь для того, чтобы люди понимали, чтобы в их сердцах осталось что-то живое».
Геннадий: «Всю Россию символизирует этот танк. Это то, что она из себя сейчас представляет. Мы видели по российскому телевидению все эти парады, военные учения, «непобедимую» российскую армию, а в итоге выяснилось, что это обман. Все деньги разворовывались все тридцать лет, и в итоге все вылилось в этот танк. Без людей, без экипажа. Современная Россия – понтов много, а на самом деле – груда металлолома».
Амаллабагтадас: «Это символ оружия для убийства. Танк олицетворяет насилие и страх».
Ральф: «Символизирует войну. Только войну, которую надо заканчивать».
Мярт: «Символизирует силу. Сила есть у того, у кого оружие, а у России много силы, много танков. Это старый танк, я служил и помню. У нас были Т-62. Сейчас западные танки современные, этот старый, разница большая».
Николай: «Символ того, что Украина все танки России сожжет, а танкистов убьют».
Артем: «Это символ непобедимости. Нашей непобедимости. Символ нашей свободы».
Линна: «Это символ войны. Ужасной войны. Некоторые думают по-другому. Я думаю, им надо показать, как воевали и как убивали людей».
Александра: «На этот символ смотреть очень страшно. Не хочется смотреть. Ради внучки пришла. Говорю ей, что мы дожили до того, что у нас на площади стоит танк».
- Как нам относиться к этому символу современной России?
Геннадий: «Не бояться. Относится к этому так, чтобы все силы направить на помощь Украине. Если сейчас Украина проиграет, то имперская Россия будет идти дальше. Следующие земли, которые на которые она пойдет воевать, – это страны Балтии».
Николай: «Относится, понимая, что надо помочь Украине, пока есть возможность. Потому что если Украина не справится с Россией, то русские придут и в Эстонию».
Амаллабагтадас: «Можно для себя понимать, что ты хочешь нести добро, чтобы попытаться изменить себя».
Мярт: «У меня отношение такое, что побольше бы таких подбитых танков. Война кончается. Кончается в нашу пользу, в пользу свободного мира. Это очевидно для всех».
Артем: «Я спокойно к этому отношусь. Главное, что он бездействует. Главное, что он в таком состоянии здесь – стрелять не может».
Татиана: «Нам к этому нужно относиться положительно. Это та мерзость, которая зашла в Украину. Я сама украинка, из Чернигова. Вот этот танк, который шел на Киев, он же шел мимо нас, пять недель мы были в окружении. Русские солдаты - мерзавцы. Путин, имя такой народ, 120 миллионов дегенератов, лучше занимался бы собой, а не шел убивать. Все им земли мало».
Алексей: «Каждый должен иметь свое мнение, каждый должен выбрать какую-то сторону. Либо за одно, либо за другое. Есть еще люди, которые молчат. Не хотят никак ввязываться, я этого придерживаюсь и сам. Я хочу, чтобы все это закончилось на доброй ноте».
Александра: «У меня отношение – страх. Нормальный человек боится. Как еще относиться к тому, что вот это будет ехать на тебя и стрелять? Это ужас. Мне жалко, что мы живем в такое время, что нужно вот это выставить, чтобы до людей дошло».
Татиана: «Если украинцы не справятся, вы понимаете, что Эстония падет за несколько часов, как вся Восточная Европа. Эстонцы должны молиться за украинцев, за такой смелый народ».
Танк Т-72 Вооруженных сил России, разбитый защитниками Украины, был временно установлен на главной площади Эстонии 25 февраля как символ героизма украинской армии и народа, а также в знак солидарности Эстонии и других западных стран со свободной Украиной в борьбе за ее независимость.
Позже подбитый украинскими солдатами Т-72 станет экспонатом в Эстонском военном музее. Разбитый танк будет символизировать внешнюю политику российского агрессора в 21 веке.
Символ современной России останется на площади Вабадузе для всеобщего обозрение до 2 марта. Прежде чем танк прибудет в военный музей в Виймси, Министерство обороны планирует показать его жителям Раквере, Йыхви, Нарве, Тарту, Выру, Вильянди и Пярну.