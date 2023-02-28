ВИДЕО ⟩ «Они должны сгореть все!»: таллиннцы говорят о российском танке на площади Вабадузе

Линна. Фото: Денис Антонов

Александра: «На этот символ смотреть очень страшно. Не хочется смотреть. Ради внучки пришла. Говорю ей, что мы дожили до того, что у нас на площади стоит танк».

Александра. Фото: Денис Антонов

- Как нам относиться к этому символу современной России?

Геннадий: «Не бояться. Относится к этому так, чтобы все силы направить на помощь Украине. Если сейчас Украина проиграет, то имперская Россия будет идти дальше. Следующие земли, которые на которые она пойдет воевать, – это страны Балтии».

Фото: Pilt videost

Николай: «Относится, понимая, что надо помочь Украине, пока есть возможность. Потому что если Украина не справится с Россией, то русские придут и в Эстонию».

Николай. Фото: Денис Антонов

Амаллабагтадас: «Можно для себя понимать, что ты хочешь нести добро, чтобы попытаться изменить себя».

Амаллабагтадас. Фото: Денис Антонов

Мярт: «У меня отношение такое, что побольше бы таких подбитых танков. Война кончается. Кончается в нашу пользу, в пользу свободного мира. Это очевидно для всех».

Мярт. Фото: Денис Антонов

Артем: «Я спокойно к этому отношусь. Главное, что он бездействует. Главное, что он в таком состоянии здесь – стрелять не может».

Артем. Фото: Денис Антонов