Начался возврат переплаченного подоходного налога

Возврат на основании представленных в бумажном виде деклараций о доходах начнется 17 марта. Департамент вернет переплаченный подоходный налог не позднее 2 октября, причем скорость возврата подоходного налога не зависит от порядка подачи деклараций. Департамент сообщил, что решение о возвращении переплаты принято в отношении почти 31 тысячи человек.

По данным департамента, в службу поддержки Налогово-таможенного департамента уже поступают вопросы о том, когда ожидать возмещения. Главный специалист по госуслугам Татьяна Клеттенберг просит запастись терпением. «Каждый рабочий день мы делаем несколько десятков тысяч записей, никто не останется без возвращения переплаченных налогов», - заверила она.

По состоянию на вторник, в общей сложности подано 550 000 деклараций по подоходному налогу, возврату подлежит 171 млн евро. На основании поданных деклараций необходимо уплатить дополнительно подоходного налога на общую сумму 21 млн евро.