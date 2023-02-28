Обращение 3000 ученых: вся эстонская система образования разваливается

В совместном обращении союзы ученых и других сотрудников Тартуского университета, Таллиннского технического университета, Таллиннского университета и Эстонского университета естественных наук обращают внимание на то, что в предвыборных кампаниях партий почти не уделяется достаточного внимания углубляющемуся кризису образования в Эстонии, даже несмотря на то, что это угрожает будущему всех сфер жизни.

Отсутствует четкий план

«Эстонское научное сообщество высказывается совместно и публично, потому что, к сожалению, в большинстве избирательных кампаний тон задают простодушные реакции на мировые события, а не серьезные планы развития Эстонской Республики. Даже несмотря на то, что в партиях действительно есть люди, понимающие всю серьезность ситуации.

Есть серьезное опасение, что углубляющийся кризис основного и высшего образования, который угрожает экономике, демократии и сохранению эстоноязычной культуры Эстонии, снова отойдет на второй план. Как ученые, мы смотрим на данные и видим, что нужно быстро что-то предпринимать. Все избиратели должны требовать от политиков разрешения образовательного кризиса», - сказала профессор Тартуского университета Ирья Лутсар.

По словам доцента Таллиннского университета Биргит Поопуу, серьезной проблемой является то, что эстонской системой образования не руководят целиком, из-за чего кризисная ситуация наблюдается на всех уровнях.