По словам представителей более 3000 ученых из крупнейших университетов Эстонии, предыдущие правительства игнорировали факты и данные о том, что углубляющийся кризис образования ставит под угрозу выживание эстонской демократии, экономики и эстонского культурного и научного языка. Единственное решение этого кризиса - увеличение инвестиций.
Обращение 3000 ученых: вся эстонская система образования разваливается
В совместном обращении союзы ученых и других сотрудников Тартуского университета, Таллиннского технического университета, Таллиннского университета и Эстонского университета естественных наук обращают внимание на то, что в предвыборных кампаниях партий почти не уделяется достаточного внимания углубляющемуся кризису образования в Эстонии, даже несмотря на то, что это угрожает будущему всех сфер жизни.
Отсутствует четкий план
«Эстонское научное сообщество высказывается совместно и публично, потому что, к сожалению, в большинстве избирательных кампаний тон задают простодушные реакции на мировые события, а не серьезные планы развития Эстонской Республики. Даже несмотря на то, что в партиях действительно есть люди, понимающие всю серьезность ситуации.
Есть серьезное опасение, что углубляющийся кризис основного и высшего образования, который угрожает экономике, демократии и сохранению эстоноязычной культуры Эстонии, снова отойдет на второй план. Как ученые, мы смотрим на данные и видим, что нужно быстро что-то предпринимать. Все избиратели должны требовать от политиков разрешения образовательного кризиса», - сказала профессор Тартуского университета Ирья Лутсар.
По словам доцента Таллиннского университета Биргит Поопуу, серьезной проблемой является то, что эстонской системой образования не руководят целиком, из-за чего кризисная ситуация наблюдается на всех уровнях.
«Катастрофически не хватает квалифицированных педагогов и преподавателей - от детского сада и начальной школы до докторантуры. Условия труда и уровень заработной платы не привлекают достаточно молодых людей в сферу образования. В высшем образовании это означает, что не хватает профессоров и роста сообщества ученых. Это, в свою очередь, ведет к мрачному будущему, в котором, даже если мы захотим, у нас больше не будет ни качественного высшего образования, ни культурной и научной лексики на эстонском языке.
Школы и детские сады просто останутся без хороших воспитателей и учителей, а значит, каждое последующее поколение будет получать все более плохую подготовку к жизни», - пояснила Поопуу.
Выход из кризиса есть
«Сейчас самое время инвестировать в образование. Взвешивая, за кого отдать голос на выборах, каждый может подумать, кто из кандидатов готов и способен принять необходимые решения для преодоления образовательного кризиса», - добавила доцент Тартуского университета Пийа Пость.
Старший научный сотрудник Таллиннского технического университета Антс Коэль отметил, что эксперты в области образования фактически уже разработали решения, и разные стороны также договорились между собой о том, как выйти из кризиса.
«Полтора года назад было заключено широкое соглашение об образовании, в котором представительные собрания как общего, так и высшего образования заявили: устойчивое решение состоит в том, чтобы ежегодно инвестировать 1,5 процента ВВП как в заработную плату учителей, так и в высшее образование. В последнее время на последнюю ставку обращают внимание и университетские советы. Соглашение об образовании также поддержали несколько политических партий. На словах образование важно для всех, но, к сожалению, решения о реализации соглашения об образовании нет», - заявил Коэль.
По мнению профессора Таллиннского университета Даниэля Монтичелли, для того, чтобы принять трудные решения и найти деньги для инвестирования в образование, требуется мужество. В нынешний ситуации это было бы показателем государственной мудрости.
«Действительно важные решения редко пользуются популярностью. Исследования подтверждают, что вложение денег в образование является инвестицией, которая приносит экономическую, социальную и культурную отдачу. Например, подсчитано, что каждый евро, потраченный на высшее образование, в конечном итоге возвращает экономике четыре евро. Вполне возможно, что необходимо отказаться от некоторых существующих догм государственных финансов, чтобы найти средства для важных инвестиций», - предположил профессор.
Образование равно государственной обороне
Преподаватель Эстонского университета естественных наук и профсоюзный лидер Хейки Лилль сравнил ситуацию в сфере образования с обороной государства.
«Мы помним, как после вступления в НАТО некоторые политические силы пытались объяснить, что нет необходимости вкладывать средства в государственную оборону Эстонии, что военную службу можно отменить. Сегодня мы можем вздохнуть с облегчением, потому что этого не произошло. Теперь же, после начала войны в Украине, мы срочном порядке начали восполнять дефицит и увеличивать инвестиции. Ситуация в образовании чем-то похожа на ситуацию в государственной обороне: деньги есть только на крайний случай, а профессионалы настроены на увольнение», - сказал Лилль.
«Неразумно ожидать подобной встряски, когда в школах не останется учителей и лекторов, а уровень образования снизится. В ключевую область устойчивости Эстонии необходимо немедленно инвестировать», - призвала доцент Тартуского университета Кадри Леэтмаа.
Профсоюз Тартуского университета, профсоюз академических работников Таллиннского технического университета, профсоюз Таллиннского университета и профсоюз Эстонского университета естественных наук, представляющие более 3000 ученых, присоединились к обращению.