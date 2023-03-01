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Две пачки в одни руки: какие ограничения на продажу товаров действуют в магазинах Эстонии?

София Солдатенко
, reporter
Две пачки в одни руки: какие ограничения на продажу товаров действуют в магазинах Эстонии?
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Магазин. Фото иллюстративное.
Магазин. Фото иллюстративное. Фото: Elmo Riig

Во время коронапандемии и после введения первых санкций в магазинах Эстонии можно было наблюдать ограничения на продажу некоторых товаров. Действуют ли какие-то ограничения в наших магазинах до сих пор или не собираются ли торговые сети их вводить?

Как оказалось, ограничения на определенную группу товаров в крупных торговых сетях Эстонии действуют до сих пор. По словам операционного директора сети магазинов Rimi Елены Литвинович, время от времени в случае необходимости в Rimi ограничивали продажу некоторых товаров. «На это есть разные причины. Иногда это связано с трудностями поставки товара, а иногда мы ограничиваем покупки из-за очень низкой цены. Последнее как раз для того, чтобы товара по хорошей цене хватило всем розничным покупателям», - объяснила она.

В настоящее время в магазинах Rimi нет ограничений. «Однако по последней причине нам пришлось ограничить продажу сахара в интернет-магазине», - добавила Литвинович.

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