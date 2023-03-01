Две пачки в одни руки: какие ограничения на продажу товаров действуют в магазинах Эстонии?

Как оказалось, ограничения на определенную группу товаров в крупных торговых сетях Эстонии действуют до сих пор. По словам операционного директора сети магазинов Rimi Елены Литвинович, время от времени в случае необходимости в Rimi ограничивали продажу некоторых товаров. «На это есть разные причины. Иногда это связано с трудностями поставки товара, а иногда мы ограничиваем покупки из-за очень низкой цены. Последнее как раз для того, чтобы товара по хорошей цене хватило всем розничным покупателям», - объяснила она.