Как и в предыдущие месяцы, в апреле компания Eesti Gaas вновь снизит цену гибкого пакета для бытовых клиентов – если в феврале цена на газ упала наполовину, то теперь она будет снижена еще на 12%. Новая цена составит 0,74 евро/м³ вместо нынешних 0,84 евро/м³ с налогом с оборота, что, насколько известно, является самой низкой ценой в Эстонии.
Eesti Gaas в очередной раз снижает цену на газ
«В том, что касается мировых цен на газ есть только хорошие новости – погода теплее среднего, резервуары полны и выполнен полный разворот к использованию LNG западного происхождения. Неизвестность и неуверенность уходят из цены, газ снова стал самым выгодным видом топлива. Газ вновь конкурентен», – сказал председатель правления Eesti Gaas Маргус Каазик.
«При благоприятном стечении обстоятельств нельзя исключать, что рыночная цена на газ будет оставаться на уровне 50–60 евро/МВтч долго – по некоторым оценкам, до следующей весны – что в свою очередь обеспечивает всем клиентам больше уверенности и возможность вернуться к газу тем, кто перешел на использование других видов топлива», – отметил Каазик.
Компания Eesti Gaas договорилась о заказе десяти газовых танкеров до осени этого года – три прибудут зимой в Клайпедский порт в Литве и семь весной и летом – в порт Инкоо в Финляндии. В середине января в порт Клайпеды по заказу Eesti Gaas прибыла первая в этом году партия сжиженного природного газа (LNG) из США. Следующее судно придет в Клайпеду в марте. В прошлом году компания Eesti Gaas доставила в Клайпеду пять танкеров с газом из Норвегии и США.
Eesti Gaas поставляет клиентам природный газ по трубам, а также в виде сжатого (CNG) и сжиженного природного газа (LNG), и управляет крупнейшей газораспределительной сетью страны. Предприятие активно развивает портфель возобновляемой энергии, производя и продавая солнечную энергию и «зеленый» газ (биометан).