Путин заработал миллиарды на водке «Путинка»

В России годами гадали, как производителям водки «Путинка» смогли запустить такой бренд в производство. Журналисты-расследователи выяснили, что Путин все эти годы был в доле, так как брендом этой не премиальной, но водки для массового потребителя, владеет офшор, связанный с самыми близкими друзьями президента РФ.

«В начале 2000-х бренд для водки придумал маркетолог Станислав Кауфман, который работал на компанию "Винексим". Владельцы компании обратились к другу главы государства Аркадию Ротенбергу, чтобы согласовать с президентом такое название. И вскоре бизнесом пришлось поделиться - в 2004 году право на товарные знаки "Путинки" получила компания "ПромИмпэкс", которой управляли и владели менеджеры Ротенберга», - рассказывают предысторию журналисты.

Путин вручает бизнесмену Аркадию Ротенбергу медаль Героя Труда за строительство Крымского моста, Севастополь, Украина, 18 марта 2020 года. Фото: SCANPIX

По документам, которые стали доступны расследователям, в 2014 году «ПромИмпекс» передал права на «Путинку» компании «Реал-Инвест» - российской «дочке» кипрского офшора Ermirа. «Проект» выяснил, что именно со счетов этой компании покупалась недвижимость для близких Путина. Кипрский офшор, который журналисты прямо называют «кошелек Путина», получал регулярные роялти от московского алкогольного завода «Кристалл», который разливал ту самую «Путинку». Этот завод тоже контролируется людьми друга путинского детства Ротенберга.

«Вы не представляете, какие огромные это деньги», - говорит источник «Проекта».