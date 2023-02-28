У Владимира Путина с 2003 года есть личный кипрский офшор, который в том числе владеет брендом водки «Путинка». Расследование журналистов издания «Проект» показало, что Путин заработал на водке имени себя до полумиллиарда долларов США.
Путин заработал миллиарды на водке «Путинка»
В России годами гадали, как производителям водки «Путинка» смогли запустить такой бренд в производство. Журналисты-расследователи выяснили, что Путин все эти годы был в доле, так как брендом этой не премиальной, но водки для массового потребителя, владеет офшор, связанный с самыми близкими друзьями президента РФ.
«В начале 2000-х бренд для водки придумал маркетолог Станислав Кауфман, который работал на компанию "Винексим". Владельцы компании обратились к другу главы государства Аркадию Ротенбергу, чтобы согласовать с президентом такое название. И вскоре бизнесом пришлось поделиться - в 2004 году право на товарные знаки "Путинки" получила компания "ПромИмпэкс", которой управляли и владели менеджеры Ротенберга», - рассказывают предысторию журналисты.
По документам, которые стали доступны расследователям, в 2014 году «ПромИмпекс» передал права на «Путинку» компании «Реал-Инвест» - российской «дочке» кипрского офшора Ermirа. «Проект» выяснил, что именно со счетов этой компании покупалась недвижимость для близких Путина. Кипрский офшор, который журналисты прямо называют «кошелек Путина», получал регулярные роялти от московского алкогольного завода «Кристалл», который разливал ту самую «Путинку». Этот завод тоже контролируется людьми друга путинского детства Ротенберга.
«Вы не представляете, какие огромные это деньги», - говорит источник «Проекта».
Издание не раскрывает имя своего собеседника, но уточняет, что это бывший важный менеджер бизнес-империи одного из ближайших друзей президента, который имел непосредственное отношение к управлению тайной финансовой сетью, в состав которой входила кипрская компания Ermira. Уточняется, что он согласился на общение с журналистами, в том числе, потому что осуждает развязанную Путиным войну в Украине.
По его словам, кипрский офшор Ermira используется для удовлетворения потребностей Путина лично и его ближайшего окружения. На деньги из этого «кошелька» в том числе строился нашумевший из-за расследования команды Навального дворец в Геленджике, покупались квартира для любовника Людмилы Путиной Артура Очеретного или бойфренда его младшей дочери Йорита Фаасена.
«Мы пользовались термином "оплатить с Эрмиры", что значило использовать деньги Путина для оплаты той или иной сделки (в его интересах)», - рассказал бывший соучастник схемы по обеспечению путинского окружения необходимой роскошью.
«Проект» уточняет, что источник предоставил необходимые документы, которые журналистам удалось верифицировать.
Формальным владельцем кипрского офшора числится Владислав Копылов, адвокат из Петербурга, знакомый с друзьями Путина Юрием Ковальчуком и Андреем Фурсенко.
Что же касается водки «Путинка», то, по данным проекта, этот бренд пополнил «кошелек Путина» с 2004 по 2019 годы на 500 000 000 долларов США. По нынешнему курсу это около 470 миллионов евро, или 37 миллиардов рублей.
В 2020 году владелец бренда у водки «Путинка» сменился. С тех пор им владеет «Байкал-Инвест», которая формально связана все с тем же Ротенбергом.
В 2005 году «Путинка» стала лидером продаж в России, когда было продано 40 млн литров водки под этим брендом. «Проект» отмечает, что именно в том году был зафиксирован пик смертности от связанных с употреблением алкоголя причин – 104 тысячи смертей.
В начале 2015 года Владимир Путин своим указом впервые не повысил, а снизил минимальную розничную цену водки, которую устанавливает государство. Независимые эксперты тогда утверждали, что бенефициарами решения Путина являются производители дешевых водок, в том числе «Путинки».
После начала широкомасштабного военного вторжения ВС РФ в Украину в 2022 году ассортимент «Путинки» пополнился новыми бутылками с Z-символикой.
Все расследование доступно на сайте издания «Проект».