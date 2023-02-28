Руководитель эстонской сборной: никто не хотел сделать Бруус ничего плохого

На позапрошлой неделе разгорелся скандал – тренера Мехиса Виру обвинили в неподобающем поведении по отношению к легкоатлетке Кармен Бруус, с которой он был на международных соревнованиях в Кали. Дисциплинарная комиссия Федерации легкой атлетики в итоге бессрочно отстранила тренера от работы. Из-за этого сильно пострадала и сама Кармен Бруус, ставшая на тех соревнованиях чемпионкой мира. На прошлой неделе оба участника этой истории дали интервью Postimees, благодаря чему в деле появились подробности, выставившие всю историю в новом свете. Журналист Прийт Пуллеритс задал вопросы Хейко Вяэту, который на том чемпионате мира был руководителем эстонской сборной и вместе с двумя тренерами подписал заявление, на основании которого федерация начала расследование в отношении Виру.