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Руководитель эстонской сборной: никто не хотел сделать Бруус ничего плохого

Прийт Пуллеритс
Руководитель эстонской сборной: никто не хотел сделать Бруус ничего плохого
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Хейко Вяэт.
Хейко Вяэт. Фото: Kuvatõmmis videost

На позапрошлой неделе разгорелся скандал – тренера Мехиса Виру обвинили в неподобающем поведении по отношению к легкоатлетке Кармен Бруус, с которой он был на международных соревнованиях в Кали. Дисциплинарная комиссия Федерации легкой атлетики в итоге бессрочно отстранила тренера от работы. Из-за этого сильно пострадала и сама Кармен Бруус, ставшая на тех соревнованиях чемпионкой мира. На прошлой неделе оба участника этой истории дали интервью Postimees, благодаря чему в деле появились подробности, выставившие всю историю в новом свете. Журналист Прийт Пуллеритс задал вопросы Хейко Вяэту, который на том чемпионате мира был руководителем эстонской сборной и вместе с двумя тренерами подписал заявление, на основании которого федерация начала расследование в отношении Виру.

Вяэт сказал Postimees, что сделал заявление о тренере Бруус, Мехисе Виру, потому что в спортивной гимназии Audentes, где он работает тренером, неоднократные тренинги научили его замечать неподобающее поведение и сообщать об этом. Поскольку он представлял Эстонскую федерацию легкой атлетики на чемпионате мира U20, он подал в федерацию заявление.

В конце позапрошлой недели Федерация легкой атлетики обнародовала решение дисциплинарного комитета. Из чуть более чем четырехстраничного решения полторы страницы, или около 35% объема, посвящены отношениям Бруус и Виру на чемпионате мира в Кали. (Чуть меньше трети страницы, или около 7% от общего объема решения, посвящено отношениям Виру со спортсменками, которые в решении отмечены буквами А, В и С).

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