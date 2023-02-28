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Турне под угрозой? Городские власти боятся, что российский танк станет частью предвыборной агитации

Айвар Ояперв
, журналист
Турне под угрозой? Городские власти боятся, что российский танк станет частью предвыборной агитации
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Подбитый российский танк на площади Вабадузе в Таллинне.
Подбитый российский танк на площади Вабадузе в Таллинне. Фото: Martin Pedaja/kaitsevägi

Между руководством города Раквере и Министерством обороны возникло недопонимание по поводу российского танка. Министерство хочет отправить подбитый российский танк - тот самый, что сейчас находится на площади Вабадузе в Таллинне - на этой неделе в турне в Вирумаа, но городские власти Раквере не хотят, чтобы этот монстр находился на центральной площади их города перед выборами.

Мэр Раквере Трийн Варек не скрывает, что причины отказа связаны с предвыборной неделей. «Мы ведь все понимаем, что в этой затее есть пропаганда, мы знаем, кто министр обороны и где он баллотируется на выборах, - сказала Варек. - В любое другое время - да, пожалуйста. Но в данный момент этот танк был бы неуместен между предвыборными палатками политических партий. Мы предложили Министерству обороны другое время после выборов. На данный момент город не дал разрешение Министерству обороны на организацию публичного мероприятия».

Запрос на демонстрацию танка Министерство обороны направило в городскую управу Раквере вечером 23 февраля. Предложение состояло в том, чтобы организовать выставку в Раквере со 2 по 5 марта. Поскольку для таких экспозиций в общественном городском пространстве требуется одобрение самоуправления, руководство города Раквере обсудило предложение о сотрудничестве на утреннем совещании в понедельник, 27 февраля.

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