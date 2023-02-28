Между руководством города Раквере и Министерством обороны возникло недопонимание по поводу российского танка. Министерство хочет отправить подбитый российский танк - тот самый, что сейчас находится на площади Вабадузе в Таллинне - на этой неделе в турне в Вирумаа, но городские власти Раквере не хотят, чтобы этот монстр находился на центральной площади их города перед выборами.
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Турне под угрозой? Городские власти боятся, что российский танк станет частью предвыборной агитации
Турне под угрозой? Городские власти боятся, что российский танк станет частью предвыборной агитации
Мэр Раквере Трийн Варек не скрывает, что причины отказа связаны с предвыборной неделей. «Мы ведь все понимаем, что в этой затее есть пропаганда, мы знаем, кто министр обороны и где он баллотируется на выборах, - сказала Варек. - В любое другое время - да, пожалуйста. Но в данный момент этот танк был бы неуместен между предвыборными палатками политических партий. Мы предложили Министерству обороны другое время после выборов. На данный момент город не дал разрешение Министерству обороны на организацию публичного мероприятия».
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