Анализ реформы ЕС ⟩ Запрет привычных автомобилей поставит много новых задач

Предварительного соглашения по новым целям сокращения выбросов CO2 для легковых автомобилей и легких фургонов Европейский парламент и Совет достигли в октябре прошлого года. Две недели назад депутаты Европарламента 340 голосами «за» таки одобрили это соглашение.

Поскольку 279 депутатов высказались «против» и 21 человек воздержался, видим, что от единодушия в этом вопросе представители народа довольно далеки. Разберемся, к чему нас всех обязывает соглашение и как изменится наша жизнь уже в ближайшее десятилетие.

Ряд европейских автопроизводителей сами решили полностью прекратить выпуск машин с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) даже в более сжатые сроки. Например, компания Fiat собирается с 2027 года продавать в Европе только электромобили. Другой бренд концерна - Opel - готовится совершить такой шаг в 2028 году. В 2030 году от ДВС окончательно откажется Volvo. Дочерняя фирма Volkswagen Audi намерена сделать это в 2033 году.

Одновременно с автопроизводителями некоторые европейские страны назначили собственные даты отказа от ДВС. Норвегия (не входит в ЕС), на рынке которой уже сейчас 80% продаж приходятся на электромобили, введет запрет на новые легковые машины с ДВС уже в 2025 году. В 2030 году продавать такие автомобили запретят Дания, Ирландия, Нидерланды, Словения и Швеция, Исландия.

У нас все равно нет выбора