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Семью чемпиона последних лет по лыжному двоеборью накануне ЧМ постигла тяжелая утрата

rus.postimees.ee
Семью чемпиона последних лет по лыжному двоеборью накануне ЧМ постигла тяжелая утрата
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Ярл Магнус Риибер.
Ярл Магнус Риибер. Фото: Valancic/Sportida/SIPA

Накануне чемпионата мира по лыжному двоеборью норвежского двоеборца Ярла Магнуса Риибера постигла тяжелая утрата. В один день ушли его бабушка и дедушка.

25-летний Риибер мощно начал выступления на чемпионате мира и уже завоевал две золотые медали. Но в интервью компании NRK он рассказал, что непосредственно накануне чемпионата мира умер его 92-летний дедушка Харальд Риибер, и в тот же день скончалась и бабушка – 90-летняя Сузанне Риибер.

На финише индивидуальной гонки, которая прошла в субботу, Риибер поднял оба указательных пальца в небо и посвятил свою победу ушедшим родственникам.

«Было здорово послать им это маленькое приветствие. Они дают мне силы, когда я устаю», - рассказал шестикратный чемпион мира. По его словам, его дедушка активно помогал лыжнику строить спортивную карьеру.

«Моей целью было завершить здесь то, что мы вместе начали. Я не хотел, чтобы произошедшее на меня повлияло. Но когда я вспоминаю все эти часы тренировок, эмоции вырываются наружу», - добавил он.

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