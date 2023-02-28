Семью чемпиона последних лет по лыжному двоеборью накануне ЧМ постигла тяжелая утрата

25-летний Риибер мощно начал выступления на чемпионате мира и уже завоевал две золотые медали. Но в интервью компании NRK он рассказал, что непосредственно накануне чемпионата мира умер его 92-летний дедушка Харальд Риибер, и в тот же день скончалась и бабушка – 90-летняя Сузанне Риибер.

На финише индивидуальной гонки, которая прошла в субботу, Риибер поднял оба указательных пальца в небо и посвятил свою победу ушедшим родственникам.

«Было здорово послать им это маленькое приветствие. Они дают мне силы, когда я устаю», - рассказал шестикратный чемпион мира. По его словам, его дедушка активно помогал лыжнику строить спортивную карьеру.