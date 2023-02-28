Яна Тоом может вернуться во внутреннюю политику после выборов в Рийгикогу

Тоом являлась членом Рийгикогу с 2011 по 2014 годы и была избрана в Европейский парламент в 2014 году, набрав наибольшее количество голосов от Центристской партии. Ее второй срок в Европарламенте начался в 2019 году и закончится в следующем.

Теперь в политических кругах говорят, что Тоом хочет вернуться во внутреннюю политику Эстонии после ближайших выборов. Естественно, в случае, если баллотирующаяся в Ида-Вирумаа Тоом получит мандат - в этом не должно быть особых сомнений, учитывая популярность как Тоом, так и Центристской партии в Ида-Вирумаа. Опять же, решающим фактором является то, может ли Центристская партия включить в коалицию EKRE.

«Частично», - ответила Тоом Postimees на вопрос, правдивы ли эти истории. Если после выборов Центристская партия останется в оппозиции, то и Тоом останется в Брюсселе. «Если будет разумная коалиция, я хотела бы вернуться - это правда. Всегда следует учитывать, какая позиция дает вам более эффективный инструмент для представления избирателей».