В Таллинне состоится авторский вечер Леонида Парфенова

30 марта в концертном зале Cathouse состоится творческий вечер Леонида Парфенова. Известный журналист и телеведущий проводит серию выступлений, в связи с выходом нового тома «Намедни. Наша эра. 1961-1970». Одиннадцатая по счету книга серии – самая большая и наиболее богато иллюстрированная.

Автор считает 1960-е ключевыми годами советской империи. Именно их чаще всего косплеит сегодняшняя официальная российская политика, что делает рассмотрение «событий-людей-явлений» эпохи особенно актуальным.

После презентации Парфенов ответит на вопросы зрителей, а по окончании встречи проведет автограф-сессию. Фото: Промо

Леонид Парфенов относится к тому созвездию ярких личностей, которые создавали телевизионную журналистику в девяностых годах. Люди старшего поколения помнят его по золотой эпохе НТВ, а молодежь подписывается на YouTube-канал «Парфенон», где Леонид продолжает проводить параллели между эпохами и покорять зрителей своей мудростью и широтой взгляда на мир.