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Ермалавичус: для имиджа Путина дроновые атаки даже опаснее, чем для российских военных складов

Павел Соболев
, журналист
Ермалавичус: для имиджа Путина дроновые атаки даже опаснее, чем для российских военных складов
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  • Режим, который не справляется с дронами, быстро перестанет казаться сильным
  • На Западе многие боятся распада России, Путин старается подогреть эти страхи
  • Молдова очень ослаблена войной в Украине, Кремль хочет воспользоваться этим

Владимир Путин на коллегии ФСБ заявил об усилении опасности со стороны действующих в интересах Запада экстремистов и о необходимости защищать объекты инфраструктуры. В передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, руководитель исследований Международного центра обороны и безопасности Томас Ермалавичус среди прочего порассуждал о том, сильно ли напуганы в Кремле большой дроновой активностью на территории Росии.

- Владимир Путин сказал во вторник на коллегии ФСБ, что надо пресечь попытки активизировать мразь, и добавил, что речь о тех людях, которые хотят расколоть российское общество. По словам Путина, Запад никогда не брезговал использовать в своих интересах экстремистов, и необходимо эффективно ответить на это. Можно было бы предположить, что это просто анонс новых внутренних репрессий, но Путин много говорил о том, что надо защищать объекты критически важной инфраструктуры от терактов. Можно ли сказать, что Путин очень напуган большой дроновой активностью в самых разных частях России?

- ФСБ - это ключевая организация во внутреннем контроле над населением, это рычаг режима для осуществления внутреннего контроля. За ФСБ даже формально закреплена функция борьбы с терроризмом и экстремизмом. В России обвинения в терроризме и экстремизме получить очень легко, для этого достаточно просто покритиковать власть.

Эта речь Путина должна была просто подчеркнуть важность ФСБ, организации, из которой сам Путин и исходит, будучи бывшим сотрудником КГБ. Но в то же самое время у Путина есть и глубокий страх перед так называемыми «цветными революциями», которые заканчивались не слишком хорошо для очень многих диктаторов. Поэтому у него действительно есть такая паранойя, что за такими революциями стоит Запад. В ФСБ он видит инструмент предотвращения таких сценариев развития ситуации.

Дроны же Украина действительно стала использовать более активно. В первую очередь этими атаками Украина метит в ту инфраструктуру, которая поддерживает снабжение российских войск, находящихся на фронте. Однако самая главная опасность, которую несут дроны для Путина, связана с потерей имиджа. Имиджа главы сильного режима, главы сильного государства.

Путин может потерять лицо, если будет видно, что такие вещи постоянно происходят, и страна не может с этим справиться. Сам режим может потерять свою репутацию в глазах населения. У ФСБ есть закрепленная роль противодействовать терроризму, и глава режима пытается обратить внимание этой службы на проблему, которая может быть чревата неприятностями для его политического будущего.

Фактический материальный ущерб от таких атак все-таки обычно бывает достаточно ограниченным. А вот политическое воздействие дроновых атак на режим может быть весьма значительным. Путин вчера показал, что он по-прежнему опирается на ФСБ как на важную часть своего режима.

- Американский институт изучения войны в одной из своих сводок обратил внимание на то, что российские официальные лица продвигают инфориторику, которая дает ложное представление, что война России в Украине является жизненно важной для дальнейшего существования Российской Федерации. Как считают американские эксперты, язык Путина и Медведева призван подогреть поддержку войны в России и разжечь на Западе страх перед нестабильностью, которая последует за распадом России. Какую из этих задач такими заявлениями решить проще, напугать свое население или напугать западных политиков?

- Мне кажется, что это достаточно старая линия пропаганды этого режима. Мы все это слышали из Кремля, например, уже во время выборов в Годсуму в 2012 году. Это линия основана на подыгрывании такому российскому менталитету, такому страху, что Россия может вернуться в какие-то очень темные времена. Путин же преподносится гарантом не только стабильности, но и территориальной целостности государства, даже самого существования этого государства.

Все это является попытками наращивать легитимность действующего режима. Но, как вы сами заметили, эта внутренняя риторика действительно дает свое эхо и на Западе. На Западе действительно существует страх перед распадом больших государств. Я хорошо помню, что когда распадался СССР, Балтийским странам западные политики говорили, что не надо раскачивать лодку. Что не надо подрывать позиции Горбачева.

Эта линия существует до сих пор, и в своем время ее дополнительно укрепил и распад Югославии, сопровождавшийся войнами с большим количеством жертв. Опасения повторения таких событий на Западе не пропали, и Москва специально так выстраивает свои коммуникации с Западом, чтобы поддерживать эти страхи, поощрять их.

Ядерный шантаж тоже имеет именно такие цели. Есть расчет, что с его помощью можно ослабить волю Запада помогать Украине.

На Западе влиятельно представление, что если Украина одержит в войне совсем уж сокрушительную победу, то Россия может просто обвалиться. В действительности этот вараинт крайне маловероятен, но такие мысли во многих западных головах как следует посеяны. Он живут в этих головах, Кремль знает об этом, и старается такой своей риторикой играть и на внешнюю, и на внутреннюю аудиторию.

Говорить такие вещи очень просто, это ничего не стоит, а результаты может приносить хорошие. Я думаю, что такая риторика будет доноситься из Кремля все чаще и чаще, хотя она, повторюсь, и не новая. Я думаю, что Запад не должен обращать на нее внимание. Запад должен и дальше все делать для того, чтобы помочь Украине победить в этой войне.

- В Беларуси на аэродроме рядом с Мачулищами с помощью дронов недавно была совершена атака на российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. В объединении BYPOL, которое, по сути, взяло на себя ответственность за эту атаку, журналистам сказали, что человек, которого власти Беларуси объявили в розыск по подозрению в этих действиях, к этой атаке не причастен. Насколько велик потенциал так называемых белорусских партизан к тому, чтобы сделать такие атаки регулярными, чтобы дестабилизировать власть диктатора Лукашенко?

- Трудно сказать. С одной стороны, режим Лукашенко действительно очень репрессивный. У Лукашенко почти все вызывает паранойю, поэтому общество контролируется очень жестко. Партизанским группам в таких условиях действовать очень сложно, им непросто наносить власти какой-то существенный ущерб.

В то же время мы уже видели, что эти партизаны совершали эффективные диверсии на железной дороге на территории Беларуси. Это та инфраструктура, которую использует российская армия. По этой дороге шло снабжение российских войск, находящихся на фронте, так что у таких партизанских действий было и важное практическое значение.

Даже такой суровый режим, как у Лукашенко, не может контролировать все и повсюду. Так что маленькие группы вполне могут создать впечатление своими акциями, что режим ослаб, что он не всегда может защитить себя. И это может привести уже к какому-то более широкому росту протестных настроений внутри общества Беларуси.

Очень хорошо, что у многих из этих групп есть своего рода гавани безопасности за рубежом. Они могут наращивать свои ресурсы, могут, в конце концов, отдыхать в безопасном месте в промежутках между совершением операций в Беларуси.

Но я не думаю, что активность этих групп приведет к существенному ослаблению режима Лукашенко. Все-таки ключ к этому ослаблению в руках всего общества, и протесты 2020 года показали, что это общество может быть способно на очень решительный протест.

Так же этот ключ может быть и в Кремле. Кремль ведь в любой момент может перестать оказывать финансовую помощь эту режиму. Перспективы этого режима очень сильно зависят от того, как ведет себя Кремль.

- Полиция Молдовы объявила о закрытии центра Кишинева для движения транспорта и о запрете проведения массовых акций до вечера 2 марта. Во вторник в Кишиневе был запланирован массовый митинг оппозиции, организованный пророссийской партией «Шор». В середине февраля президент Молдовы Майя Санду обвинила РФ в попытке вмешательства во внутренние дела государства. Незадолго до этого Владимир Зеленский сказал, что Киев перехватил планы российских спецслужб по дестабилизации Молдовы. Насколько реальна эта угроза, может ли Россия преуспеть с этими планами?

- Да, действительно, Кремль продолжает свои гибридные войны против многих соседей России. Особенно против тех из них, кто достаточно уязвим. Молдова во многих смыслах является хрупким государством. В обществе нет настоящей сплоченности, в политике и среди населения есть довольно влиятельные пророссийские силы. Ко всему прочему, в Молдове большая бедность.

Экономика Молдовы сильно страдает от этой войны. В Молдове сильная инфляция, туда прибывает очень много беженцев из Украины. Естественно, все это ослабляет государство, и Россия понимает, что этим можно воспользоваться. Дестабилизацией можно заниматься не напрямую, а через каких-то агентов влияния. Через олигарха, который прячется в Израиле от правосудия Молдовы. И который связан с Кремлем.

У Кремля есть свои рычаги влияния на ситуацию в Молдове. В киберпространстве, в сфере распространения дезинформации. Тот же самый олигарх раскрутил очень большую кампанию дезинформации через фейсбук. С помощью этой кампании оказывалось очень существенное влияние на общественное мнение в Молдове. Путин сам часто применяет в других странах те схемы, применения которых он очень боится в России.

Но Запад следит за этой опасностью. Госсекретарь США Блинкен на Мюнхенской конференции сказал, что Вашингтон обеспокоен ситуацией вокруг Молдовы, что Запад должен оказывать всестороннюю помощь Молдове. Глава МИДа России Лавров, конечно, тут же начал говорить, что это очередной новый антироссийский проект. Но я думаю, что Лаврова уж точно давно пора перестать слушать.

Нужно делать все для того, чтобы Молдова не попала снова в сферу влияния России. Чтобы она не стала марионеточным государством под контролем Кремля. Это осложнило бы и положение Украины. И также принесло бы тяжелые последствия для всего региона.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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