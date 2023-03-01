Ермалавичус: для имиджа Путина дроновые атаки даже опаснее, чем для российских военных складов

Все это является попытками наращивать легитимность действующего режима. Но, как вы сами заметили, эта внутренняя риторика действительно дает свое эхо и на Западе. На Западе действительно существует страх перед распадом больших государств. Я хорошо помню, что когда распадался СССР, Балтийским странам западные политики говорили, что не надо раскачивать лодку. Что не надо подрывать позиции Горбачева.

Эта линия существует до сих пор, и в своем время ее дополнительно укрепил и распад Югославии, сопровождавшийся войнами с большим количеством жертв. Опасения повторения таких событий на Западе не пропали, и Москва специально так выстраивает свои коммуникации с Западом, чтобы поддерживать эти страхи, поощрять их.

Ядерный шантаж тоже имеет именно такие цели. Есть расчет, что с его помощью можно ослабить волю Запада помогать Украине.

На Западе влиятельно представление, что если Украина одержит в войне совсем уж сокрушительную победу, то Россия может просто обвалиться. В действительности этот вараинт крайне маловероятен, но такие мысли во многих западных головах как следует посеяны. Он живут в этих головах, Кремль знает об этом, и старается такой своей риторикой играть и на внешнюю, и на внутреннюю аудиторию.