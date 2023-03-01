В студии Postimees Томас Ермалавичус: испуган ли Кремль атаками дронов на российской территории?

- Американский институт изучения войны в одной из своих сводок обратил внимание на то, что российские официальные лица продвигают инфориторику, которая дает ложное представление, что война России в Украине является жизненно важной для дальнейшего существования Российской Федерации. Как считают американские эксперты, язык Путина и Медведева призван подогреть поддержку войны в России и разжечь на Западе страх перед нестабильностью, которая последует за распадом России. Какую их этих задач такими заявлениями решить проще, напугать свое население или напугать западных политиков?

- В Беларуси на аэродроме рядом с Мачулищами с помощью дронов недавно была совершена атака на российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. В объединении BYPOL, которое, по сути, взяло на себя ответственность за эту атаку, журналистам сказали, что человек, которого власти Беларуси объявили в розыск по подозрению в этих действиях, к этой атаке не причастен. Насколько велик потенциал так называемых белорусских партизан к тому, чтобы сделать такие атаки регулярными, чтобы дестабилизировать власть диктатора Лукашенко?

- Полиция Молдовы объявила о закрытии центра Кишинева для движения транспорта и о запрете проведения массовых акций до вечера 2 марта. Во вторник в Кишиневе был запланирован массовый митинг оппозиции, организованный пророссийской партией «Шор». В середине февраля президент Молдовы Майя Санду обвинила РФ в попытке вмешательства во внутренние дела государства. Незадолго до этого Владимир Зеленский сказал, что Киев перехватил планы российских спецслужб по дестабилизации Молдовы. Насколько реальна эта угроза, может ли Россия преуспеть с этими планами?