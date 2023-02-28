Спада ждать не стоит: процентные ставки по кредитам будут расти как на дрожжах

Во Франции и Испании в феврале неожиданно ускорилась инфляция. Во Франции потребительские цены выросли на 7,2 процента, а в Испании - на 6,1 процента. Аналитики ожидали, что инфляция не ускорится.

Впервые по оценке финансового рынка базовая процентная ставка Европейского центрального банка вырастет до четырех процентов к февралю 2024 года. В начале года считали, что пик придется на 3,5 процента, пишет Bloomberg.

Reuters пишет, что Европейский центральный банк повысит процентную ставку по процентам по вкладам с 2,5 процента до почти четырех процентов. Процентные ставки по кредитам обычно выше, чем по вкладам. Euribor обычно движется аналогично ставкам финансовой политики центрального банка.

Инвесторы делают ставки на то, что Европейский центральный банк продолжит ужесточать финансовую политику и что в этом году снижения ставки не будет. Процентная ставка продолжит расти и в следующем году.

Главный экономист Европейского центрального банка Филип Лейн заявил во вторник, что процентные ставки финансовой политики будут оставаться высокими в течение некоторого времени после пика. Всего три недели назад процентные трейдеры рассчитывали на то, что центральный банк прекратит повышать процентные ставки в середине этого года.

«Участники рынка еще не полностью учли в рыночных процентных ставках повышение процентной ставки центрального банка, - сказал главный стратег Danske Bank Пит Кристиансен. - Процентная ставка может быть повышена, особенно на заседании центрального банка в мае. До сих пор думали, что процентные ставки будут повышены где-то на 0,25-0,5 процентного пункта».