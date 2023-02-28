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Полиция оштрафовала человека, отказавшегося забрать цветы с подбитого российского танка

Андрес Эйнманн
Полиция оштрафовала человека, отказавшегося забрать цветы с подбитого российского танка
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Подбитый год назад в Украине танк российских оккупантов можно увидеть в Таллинне до 2 марта.
Подбитый год назад в Украине танк российских оккупантов можно увидеть в Таллинне до 2 марта. Фото: Sander Ilvest

Полиция выписала штраф человеку, который положил цветы рядом с обломками российского танка, выставленного на площади Вабадузе в Таллинне, и отказался забрать их, несмотря на неоднократные распоряжения полиции.

Полиции пришлось отреагировать на несколько вызовов, которые были связаны с подбитым танком агрессора, последний раз в понедельник вечером.

По словам главы Ида-Харьюского отделения полиции Рогера Кумма, в понедельник вечером около 18 часов в полицию поступил вызов к танку, поскольку между группами молодых людей возник конфликт из-за цветов.

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