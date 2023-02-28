Полиция оштрафовала человека, отказавшегося забрать цветы с подбитого российского танка

Подбитый год назад в Украине танк российских оккупантов можно увидеть в Таллинне до 2 марта.

Полиция выписала штраф человеку, который положил цветы рядом с обломками российского танка, выставленного на площади Вабадузе в Таллинне, и отказался забрать их, несмотря на неоднократные распоряжения полиции.