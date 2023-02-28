Полиция выписала штраф человеку, который положил цветы рядом с обломками российского танка, выставленного на площади Вабадузе в Таллинне, и отказался забрать их, несмотря на неоднократные распоряжения полиции.
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Полиция оштрафовала человека, отказавшегося забрать цветы с подбитого российского танка
Полиция оштрафовала человека, отказавшегося забрать цветы с подбитого российского танка
Полиции пришлось отреагировать на несколько вызовов, которые были связаны с подбитым танком агрессора, последний раз в понедельник вечером.