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РЕПОРТАЖ ⟩ «Для меня это цена свободы!» Местные жители рассказывают о соседстве с полигоном и военной базой

Денис Антонов
«Для меня это цена свободы!» Местные жители рассказывают о соседстве с полигоном и военной базой
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САУ K9 Kõu.
САУ K9 Kõu. Фото: Ain Liiva

В связи с расширением тренировочной площадки в Нурсипалу много говорится о шуме, который может доноситься с полигона, а также о дорогах общего пользования, которые может разбить тяжелая техника Сил обороны. Rus.Postimees поинтересовался у людей, проживающих рядом с тренировочными площадками и базами Сил обороны, насколько треск автоматных очередей и разрывы артиллерийских снарядов влияют на их жизнь и прислушивается ли кто-нибудь к их жалобам.

Хотя центральный полигон Сил обороны и расположен в волости Куусалу, его восточная часть граничит с волостью Кадрина, в некоторых поселках которой время от времени слышны звуки взрывов. Состояние небольших поселковых дорог оставляет желать лучшего, но это никак не связано с расположенным неподалеку полигоном – природа сделала свое дело, покрыв дорогу толстым слоем снега, а к утру коммунальщики еще не успели сюда добраться.

«Здесь эти взрывы не только слышны, но и чувствуются – дом прямо ходит ходуном», – рассказывает житель деревни Лясна Андрус и добавляет, что шум его беспокоит только тогда, когда он доносится вечером перед отходом ко сну. «Настоящая война тоже ведь ничем не лучше, нужно где-то тренироваться», – считает он. По словам местного жителя, военная техника часто проезжает мимо его дома, но состояние дорог благодаря этому поддерживается даже в лучшем состоянии, электрическую систему вроде как тоже привели в порядок.

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