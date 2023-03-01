РЕПОРТАЖ ⟩ «Для меня это цена свободы!» Местные жители рассказывают о соседстве с полигоном и военной базой

Хотя центральный полигон Сил обороны и расположен в волости Куусалу, его восточная часть граничит с волостью Кадрина, в некоторых поселках которой время от времени слышны звуки взрывов. Состояние небольших поселковых дорог оставляет желать лучшего, но это никак не связано с расположенным неподалеку полигоном – природа сделала свое дело, покрыв дорогу толстым слоем снега, а к утру коммунальщики еще не успели сюда добраться.

«Здесь эти взрывы не только слышны, но и чувствуются – дом прямо ходит ходуном», – рассказывает житель деревни Лясна Андрус и добавляет, что шум его беспокоит только тогда, когда он доносится вечером перед отходом ко сну. «Настоящая война тоже ведь ничем не лучше, нужно где-то тренироваться», – считает он. По словам местного жителя, военная техника часто проезжает мимо его дома, но состояние дорог благодаря этому поддерживается даже в лучшем состоянии, электрическую систему вроде как тоже привели в порядок.