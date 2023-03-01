Депутат, за которого проголосовали тысячи избирателей, может и не стать вершителем судьбы страны в Рийгикогу. Разберемся, почему так происходит.
ВЫБОРЫ ⟩ Евродепутаты: кто из них сказал «кря»?
В парламентских выборах участвуют все эстонские евродепутаты, кроме Андруса Ансипа. Но собираются ли они отказываться от своего места в Европарламенте и идти в Рийгикогу?
Слишком много нюансов
Евродепутат от партии EKRE Яак Мадисон согласен идти в парламент, но есть условия. «Если наша партия будет формировать или примет участие в формировании правительства, я приму мандат депутата Рийгикогу и уйду из Европарламента», - сказал он, добавив, что если партия останется в оппозиции, он вернется в Брюссель.
Решение соцдема Свена Миксера также зависит от результатов выборов. «Я баллотируюсь 13-м номером в общегосударственном списке соцдемов. Моя главная цель - помочь списку партии достичь наилучших результатов на выборах. Идти ли работать в Рийгикогу, я, разумеется, решу, когда будут известны результаты, - сказал он. - На данный момент, глядя на рейтинг партии, трудно предположить, что 13-е место в общегосударственном списке даст мандат в Рийгикогу. Если это произойдет, мое решение будет зависеть, в том числе, от того, войдет ли партия по итогам выборов в правительственную коалицию или в оппозицию».
Еще одна представительница соцдемов Марина Кальюранд заявила, что всегда была против так называемых подсадных уток на выборах, и не исключила, что вернется работать в Эстонию, если получит такую же большую поддержку избирателей, как когда-то получила на выборах в Европарламент, и соцдемы окажутся в правительстве.
Реформист Урмас Паэт сказал, что полученный на парламентских выборах мандат необходим, чтобы войти в состав правительства. «Если мандат позволит работать в правительстве, это было бы возможно», - ответил он на вопрос, пойдет ли в Рийгикогу.
Представитель «Отечества» Рихо Террас через своего советника ответил, что примет решение после выборов, а сейчас не считает нужным делить шкуру неубитого медведя.
Центристка Яна Тоом не пойдет работать в парламент, поскольку считает, что от нее больше толку в Европарламенте. «Хотя бы потому, что какие-то темы я держу на поверхности и не позволяю заметать их под ковер, - сказала она в одной из прямых трансляций в Facebook. - Кроме того, это позволяет мне держать бюро в Эстонии, где мы делаем совершенно реальные вещи, например, уже девять лет оказываем людям юридическую помощь». При этом Тоом добавила, что если центристы будут в коалиции, она с удовольствием пойдет работать в правительство.
Куда уходят голоса
По словам политолога Тартуского университета Рейна Тоомла, эстонский избиратель отдает свой голос за конкретного кандидата, поэтому нередко надеется, что кандидат пойдет в Рийгикогу и начнет там воплощать в жизнь свои обещания. «Но случается, что его любимый кандидат отказывается от своего места в Рийгикогу. Избиратель уже знает, что в таком случае его место займет другой кандидат от той же партии, но с гораздо меньшим количеством голосов. Избиратели уже прозвали таких кандидатов подсадными утками», - сказал Тоомла.
Политолог отмечает: с одной стороны, такое прозвище – протест против избирательной системы, которая допускает подобные отказы и замены, а с другой - это и оценка поведения конкретного кандидата, который отказался от своего места.
«По мнению избирателя, кандидат идет в Рийгикогу, чтобы там лично влиять на какие-то процессы. Отчасти так и есть, но политика в целом предполагает командную работу, которую в Рийгикогу выполняет партия и именно в интересах ее целостности появилась возможность заменить одного представителя партии другим», - поясняет он.
Тоомла подчеркивает, что партия заинтересована, чтобы ее список получил на выборах наилучший возможный результат, поэтому выдвигаются и те кандидаты, в отношении которых заранее известно, что они не пройдут в Рийгикогу. «Эта целостность на самом деле понимается и избирателем. Мэры Таллинна и Тарту всегда набирали большую долю голосов на выборах, но ни разу не отказывались от своих должностей. И это не слишком беспокоило избирателя. Если бы беспокоило, голоса отдавали бы другим. Можно предположить, что избиратель, проголосовавший таким образом, не станет называть своего кандидата подсадной уткой, - считает политолог. - Если избиратель уже смирился с этим, нет никакой необходимости осуждать этих политиков за то, что они отказываются от личного вклада и увеличивают возможности своей партии».