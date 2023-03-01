ВЫБОРЫ ⟩ Евродепутаты: кто из них сказал «кря»?

Реформист Урмас Паэт сказал, что полученный на парламентских выборах мандат необходим, чтобы войти в состав правительства. «Если мандат позволит работать в правительстве, это было бы возможно», - ответил он на вопрос, пойдет ли в Рийгикогу.

Представитель «Отечества» Рихо Террас через своего советника ответил, что примет решение после выборов, а сейчас не считает нужным делить шкуру неубитого медведя.

Центристка Яна Тоом не пойдет работать в парламент, поскольку считает, что от нее больше толку в Европарламенте. «Хотя бы потому, что какие-то темы я держу на поверхности и не позволяю заметать их под ковер, - сказала она в одной из прямых трансляций в Facebook. - Кроме того, это позволяет мне держать бюро в Эстонии, где мы делаем совершенно реальные вещи, например, уже девять лет оказываем людям юридическую помощь». При этом Тоом добавила, что если центристы будут в коалиции, она с удовольствием пойдет работать в правительство.

Куда уходят голоса