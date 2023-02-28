Профсоюз возмущен: моряки в рейсе лишены избирательного права

EMSA передает, что моряк, гражданин Эстонии, обратился в профсоюз с вопросом, как ему принять участие в выборах Рийгикогу на море и в международных водах. «Выяснилось, что из Закона о выборах убрали соответствующее исключение, а в 2021 году отменили положение, регулировавшее участие в выборах соответствующим образом», - отмечает EMSA.

«Мы считаем, что в данном случае идет речь о дискриминации участвующих в международной морской навигации обладающих правом голоса граждан Эстонии, поскольку для них нет узаконенного исключения для участия в выборах Рийгикогу. Действовавшее до 2021 года соответствующее положение неожиданно исчезло. Вновь забыли, что Эстония морское государство и у нас есть моряки, которые работают по всему миру», - сказал председатель EMSA Юри Лембер.

По его словам, в течение последних лет законопроекты неоднократно не согласовывали с крупнейшей представляющей моряков организацией Эстонии, что становится недоброй традицией законодателя. «Что касается положения моряков, то, не согласовав с EMSA, изменили Закон об иностранцах и Закон о безопасности мореходства. Как выяснилось к сегодняшнему дню, изменили и Закон о выборах», - сказал он.

В 2022 EMSA обратился к руководству Рийгикогу и президенту с меморандумом, в котором привел факты и попросил изменить практику законотворчества, не подобающую демократическому государству.