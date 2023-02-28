Полицейским в России смягчат наказания за преступления: Госдума отменяет президентскую поправку Медведева

«Не надо прятаться под стул или под стол»

Еще во время принятия медведевской поправки думские коммунисты и депутаты от «Справедливой России» выступали против «дискриминации» милиции и возмущались, почему граждан не защищают от произвола других «групп, обладающих силовыми возможностями». Генерал-майор МВД в запасе Татьяна Москалькова (ныне омбудсмен РФ) утверждала, что «не меньшую опасность для общества» представляют преступления, совершаемые сотрудниками прокуратуры, ФСБ, таможенных и иных правоохранительных органов. Ее коллеги настаивали, что cотрудники ФСИН должны также нести повышенную ответственность перед обществом и государством.

«Количество людей, служащих в системе МВД, - это миллион триста. Какой еще из правоохранительных органов имеет такое количество людей, постоянно, ежедневно контактирующих с гражданами?» - возражал на это полпред Медведева в Госдуме Гарри Минх.

Минх предлагал депутатам не критиковать законопроект, а работать над его улучшением. «Вы все власть, маленькие вы, большие, средненькие или как угодно вы себя можете идентифицировать, но вы все лица, замещающие госдолжности Российской Федерации, вы все власть, вы все парламент. Поэтому не надо прятаться под стул или под стол в зависимости от размеров, какими вы себя считаете», - сохранила накал той дискуссии стенограмма заседания. Сам Медведев в тот же день пообещал журналистам подумать о расширении предложенной им нормы на других силовиков.