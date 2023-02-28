По данным Politico, глава Генерального директората Европейской комиссии по транспорту и мобильности Хенрик Хололей получал бесплатные полеты от правительства Катара во время переговоров о потенциальной воздушной сделке с Катаром.
Politico: эстонский еврочиновник замешан в европейском коррупционном скандале
Хололей получил девять рейсов бизнес-класса в период с 2015 по 2021 годы за счет катарского государства. Состоялось как минимум шесть полетов, когда Хололею приходилось вести переговоры с Катаром от имени Евросоюза.
Авиационное соглашение, о котором идет речь, предоставило Катару права на посадку в пунктах назначения Европейского союза, что, по сути, открыло для страны весь авиационный рынок ЕС.
В комментарии Politico Европейская комиссия выступила в защиту Хололея: «Все эти поездки были санкционированы и осуществлены в соответствии с действующими правилами», - прокомментировала комиссия. В анонимном комментарии комиссия подчеркнула, что проанализировала возможные конфликты интересов, но не нашла их.
Представитель комиссии также заявил, что визит Хололея в Катар не был частью переговорного процесса между Европейским союзом и Катаром. Пресс-секретарь подчеркнул, что сам Хололей никогда не входил в группу людей, которые лично вели переговоры. В то же время, необходимо отметить, что переговоры велись собственным отделом Хололея.
Хололей отказался дать комментарии Politico. На данный момент Postimees также не удалось получить от него комментарий.
Хололей - не единственный высокопоставленный европейский чиновник, замешанный в так называемом катарском коррупционном скандале. Доказано, что несколько других официальных лиц получали от Катара материальные выгоды для защиты интересов Катара в Европейском союзе. В декабре Ева Кайли лишилась поста вице-президента Европарламента.
Politico отметило, что, когда были разоблачены бесплатные полеты бельгийской еврочиновницы Мари Арены, она подала в отставку в течение нескольких часов.
Хенрик Хололей стал главой Генерального директората Европейской комиссии по транспорту и мобильности в 2015 году. В 2001–2002 годах Хололей был министром экономики Эстонии. Он также был одним из основателей партии «Отечества» в 1992 году.