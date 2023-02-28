Politico: эстонский политик замешан в европейском коррупционном скандале

Хололей получил девять рейсов бизнес-класса в период с 2015 по 2021 годы за счет катарского государства. Состоялось как минимум шесть полетов, когда Хололею приходилось вести переговоры с Катаром от имени Евросоюза.

Авиационное соглашение, о котором идет речь, предоставило Катару права на посадку в пунктах назначения Европейского союза, что, по сути, открыло для страны весь авиационный рынок ЕС.

В комментарии Politico Европейская комиссия выступила в защиту Хололея: «Все эти поездки были санкционированы и осуществлены в соответствии с действующими правилами», - прокомментировала комиссия. В анонимном комментарии комиссия подчеркнула, что проанализировала возможные конфликты интересов, но не нашла их.

Представитель комиссии также заявил, что визит Хололея в Катар не был частью переговорного процесса между Европейским союзом и Катаром. Пресс-секретарь подчеркнул, что сам Хололей никогда не входил в группу людей, которые лично вели переговоры. В то же время, необходимо отметить, что переговоры велись собственным отделом Хололея.

Хололей отказался дать комментарии Politico. На данный момент Postimees также не удалось получить от него комментарий.

Хололей - не единственный высокопоставленный европейский чиновник, замешанный в так называемом катарском коррупционном скандале. Доказано, что несколько других официальных лиц получали от Катара материальные выгоды для защиты интересов Катара в Европейском союзе. В декабре Ева Кайли лишилась поста вице-президента Европарламента.

Politico отметило, что, когда были разоблачены бесплатные полеты бельгийской еврочиновницы Мари Арены, она подала в отставку в течение нескольких часов.