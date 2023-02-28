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Индийский храм заменил живого ритуального слона на механического

BBC News Русская служба
Индийский храм заменил живого ритуального слона на механического
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BBC
Слон в Индии. Фото иллюстративное.
Слон в Индии. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Администрация индуистского храма в штате Керала на юге Индии заменила священного слона, который участвовал в храмовых ритуалах, на механическую модель. Движущуюся имитацию слона на металлическом каркасе пожертвовала храму крупная зоозащитная органзация PETA и актриса Парвати Тирувоту.

Администрация индуистского храма в штате Керала на юге Индии заменила священного слона, который участвовал в храмовых ритуалах, на механическую модель. Движущуюся имитацию слона на металлическом каркасе пожертвовала храму крупная зоозащитная организация PETA и актриса Парвати Тирувоту.

Храм Иринджадаппили Шри Кришна в округе Триссур - один из многих индийских храмов, которые держат у себя слонов, используя их в фестивалях и других религиозных ритуалах.

Однако то, как обращаются с храмовыми слонами, давно возмущает зоозащитников. При дрессировке животных часто бьют и держат в цепях, а по праздникам - седлают и раскрашивают. По информации зоозащитного Центра изучения прав животных, в Керале, где содержится в неволе около 500 слонов, за период между 2018 и 2023 годами скончались 158 животных.

В Храме Иринджадаппили Шри Кришна некоторое время назад решили прекратить использование животных в ритуалах и говорят, что механический слон поможет проводить ритаулы «без насилия над животными».

Религиозный фестиваль в Керале с участием слонов.
Религиозный фестиваль в Керале с участием слонов. Фото: Getty Images

В храме надеются, что над заменой настоящих слонов на имитацию задумаются и в других религиозных учреждениях, где их держат. В PETA призвали к тому же.

«Уже давно пора делать более решительные шаги к прекращению жестокого обращения с животными, начать уважать их и дать им жить в достоинстве», - заявили в организации.

Как сообщает газета Indian Express, искусственный слон имеет высоту три метра, весит 800 кг и держится на железном каркасе. Стоит он около 6 тыс. долларов.

«Мы надеемся, что другие храмы тоже рассмотрят возможность заменить своих слонов на механических в рамках ритуалов», - заявил служитель храма Раджкумар Намбутири.

BBC
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